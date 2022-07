L'inflation a encore accéléré en zone euro, atteignant 8,6% en juin

Les Belges devraient dépenser davantage pour leurs vacances cet été qu'avant la pandémie

Après deux ans de pandémie, les Belges n'ont jamais eu autant envie de bouger! Sept sur dix partiront cet été. C'est le taux le plus élevé depuis 10 ans, d'après Europ Assistance. Et les Belges dépenseront plus qu’en 2019. Même si l’inflation et l’Ukraine inquiètent.