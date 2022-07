"On continue de prendre les gens pour des imbéciles" : pourquoi l'accord commercial UE-Nouvelle-Zélande ne fait pas l'unanimité

Après quatre ans de négociations, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande viennent de conclure un accord commercial. Salué par ses architectes, il ne fait pourtant pas l'unanimité. Députés et agriculteurs déplorent l'aberration écologique et la concurrence inégale qu'il va renforcer.

C'est tout sourire qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Jacinda Ardern, Première ministre néo-zélandaise, ont annoncé la conclusion d'un accord commercial entre les deux parties ce 30 juin. Un accord présenté comme gagnant-gagnant, et annonciateur "d'avantages économiques et commerciaux pour les consommateurs, les petites et grandes entreprises, en Nouvelle-Zélande et dans l'Union européenne", résumait un communiqué de la Commission européenne.

Jacinda Ardern et Ursula von der Leyen étaient plus qu'enthousiastes au moment de présenter ce nouvel accord commercial. ©AFP

Un accord présenté comme moderne, aussi, qui comprend des engagements novateurs "en matière de commerce, de développement durable, en ce compris l'Accord de Paris sur le climat", pointe encore la Commission.

Mais cet avis est loin de faire l'unanimité. Le député européen Philippe Lamberts (Ecolo), tire à boulets rouges sur ce nouvel accord commercial. "Son objectif n'est pas de resserrer les liens aux niveaux réglementaire, environnemental et social, mais de maximiser les flux, dans ce cas-ci avec un pays situé de l'autre côté de la planète. En matière de commerce, la géographie compte. Or, on ne peut pas faire plus éloigné que l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande", souligne-t-il.

Un goutte d'eau dans l'océan du commerce européen

D'un point de vue comptable, Jacinda Ardern a affirmé que l'accord pourrait augmenter les exportations de son pays vers nos contrées à hauteur d'un peu plus d'un milliard d'euros (1,8 milliard de dollars néo-zélandais). Quant aux exportations européennes, elles pourraient augmenter de 4,5 milliards d'euros vers l'île du Pacifique. Pour la Nouvelle-Zélande, cet accord conclu avec son quatrième plus gros partenaire commercial est donc une bonne nouvelle, les échanges entre les deux parties atteignant près de 8 milliards d'euros.

"Le Royaume-Uni vient de passer un accord similaire avec la Nouvelle-Zélande, dont l'effet sur le PIB est estimé à 0,00 %. J'imagine que les choses ne seront pas très différentes pour l'UE", estime pour sa part Philippe Lamberts.

"Je m’interroge vraiment sur l'intérêt de cet accord", résumait le député Ecolo Philippe Lamberts. ©Jean-Marc Quinet

Selon les chiffres de la Commission européenne, le montant total des exportations et importations des pays de l'Union avec des pays extérieurs en 2021 s'est élevé à 4,3 milliards d'euros (4 300 479 499,085 euros, pour être exact). Sur ce total, la Nouvelle-Zélande a contribué à hauteur de 7,78 millions, soit... 0,18 %. "Le seul bénéfice d'un tel accord ne peut être que politique. Je m'interroge donc vraiment sur son intérêt", enchaîne-t-il. "Un accord commercial aujourd'hui, même avec des pays plus proches de nous, devrait être un outil de convergence réglementaire, or ce n'est pas le cas. Tant qu'on ne changera pas l' ADN des accords commerciaux que l'Union européenne veut négocier, ils ne seront pas satisfaisants pour nous. Nous comprenons l'intérêt de passer des accords commerciaux, mais leur but principal doit être de faire converger les réglementations vers le haut."

"Les agriculteurs européens sont le dindon de la farce"

L'annonce de cet accord inquiète également le secteur agricole, qui y voit une nouvelle incursion d'un concurrent n'étant pas soumis aux mêmes normes de production. Une concurrence jugée inégale et qui pourrait porter un nouveau coup au secteur. "Evidemment qu'ils sont inquiets ! Le but principal recherché par les pays qui concluent des accords avec l'Europe (Nouvelle-Zélande, pays du Mercosur, etc.) est d'exporter plus facilement des denrées agro-alimentaires vers chez nous, et sans forcément respecter nos règles. Je comprends donc le monde agricole européen : il est le dindon de la farce", déplore encore le député européen.

Accords commerciaux entre l'Union européenne et le reste du monde. ©Commission européenne

Et d'insister sur les aberrations écologiques à venir. "Prenez le lait par exemple. Il est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, les animaux broutent en extérieur et que la production de lait est meilleure en Nouvelle-Zélande que dans beaucoup de pays de l'Union. Mais pour qu'il arrive chez nous, il faut déshydrater le lait pour en faire de la poudre, le charger sur des bateaux, lui faire traverser la moitié de la planète et le réhydrater une fois chez nous… Quel est le sens d'une telle manœuvre ? On continue de prendre les gens pour des imbéciles."

Pour Philippe Lamberts, la manière de conclure des conventions et accords commerciaux doit faire l'objet d'une révision complète. "Les gens de la DG Trade (en charge du commerce extérieur, Ndlr) mènent une véritable guerre sainte en faveur du commerce, peu importe les coûts sociaux, environnementaux, voire démocratiques. Ils sont imperméables à tout argument autre que la maximisation des flux : on ne peut pas discuter avec eux. Ils n'ont toujours pas compris les nouvelles donnes, comme l'accord de Paris ou la réduction de l'empreinte écologique."

Et alors que l'Union européenne insiste sur l'importance de tenir les engagements de son Green Deal et de son objectif de neutralité carbone (d'ici 2050), le député Ecolo voit dans cet accord un pas en arrière. "On peut dire que le Green Deal européen a trois points faibles : la politique agricole commune, la politique commerciale et la politique de régulation financière. Il conserve de très grosses zones d'ombre et le traité avec la Nouvelle-Zélande en est une de plus", conclut-il.