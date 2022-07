Le prix du gaz européen atteint son niveau le plus élevé depuis des mois, menacé par la possible grève dans les champs gaziers norvégiens

Le prix du gaz augmente de près de 10 % ce lundi, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis quatre mois.

Le prix du gaz européen augmente depuis des semaines après que la capacité d'un important gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne a été réduite de 60 %. On craint que Moscou ne ferme complètement le robinet du gaz, laissant l'Europe face à des pénuries l'hiver prochain.

Grève au sein de champs gaziers

Une grève prévue dans les gisements de gaz norvégiens exerce une pression supplémentaire sur les approvisionnements.

Jusqu'à 13 % des exportations quotidiennes de gaz norvégien pourraient être affectées par la grève. Le mardi, la grève des managers mettrait hors service trois champs de gaz, le mercredi trois autres. Le gaz norvégien devient de plus en plus important pour l'Europe en tant qu'alternative au gaz russe. Dans le même temps, aux États-Unis, une importante usine de gaz naturel liquéfié (GNL) - une autre alternative au gaz russe - a été fermée plus longtemps que prévu.

Sur le marché à terme néerlandais du gaz naturel - la référence en Europe - le prix du gaz a augmenté de près de 10 % pour dépasser 160 euros par mégawattheure lundi matin.