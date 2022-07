Le parlement européen se divise sur le “verdissement” du gaz et du nucléaire

Peut-on, oui ou non, considérer le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes ? Verdict ce mercredi à Strasbourg.

Ce mercredi midi, les eurodéputés devront trancher : peut-on, oui ou non, considérer le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes ?

En adoptant une "objection" à l' "acte délégué" qui les a ajoutés in extremis à la "taxonomie européenne des investissements durables" , ils les priveront d'un label incitatif aux investissements.

En rejetant cette "objection" , ils conforteront la position de la Commission qui estime non seulement que ces sources d'énergie sont indispensables pour atteindre la neutralité carbone en 2050 mais qu'elles peuvent être étiquetées "durables" sous certaines conditions.

Requise à la majorité absolue de 353 voix, l’issue du vote était plus qu’incertaine ce mardi.

S'il est acquis que la Gauche et les Verts voteront pour l'objection qui renverra l'ensemble de la taxonomie en commission pour éviter qu'elle ne devienne "une machine à faire de l'écoblanchiment" , formule lancée par la finlandaise Silvia Modig lors du débat de ce mardi, les choses sont bien moins claires du côté des autres groupes politiques.

Les élus de Renew Europe voteront à 70 à 80 % contre l’objection certifie le français Stéphane Séjourné, président du groupe, proche d’un Emmanuel Macron qui a été à la manœuvre pour inclure le nucléaire dans la taxonomie alors que l’Allemagne faisait le forcing pour le gaz.

"Personne ne dit qu'il s'agit d'énergies vertes" , a pour sa part déclaré Gilles Boyer, autre Français membre de Renew, "mais, strictement encadrées, elles sont temporairement indispensables si l'on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris."

"L'objection ne vise pas à les interdire" , rétorque la socialiste belge Marie Arena, "elles ont leur rôle à jouer mais il faut qu'elles fassent l'objet d'un texte spécifique qui ne les assimile pas aux renouvelables" .

“Une entreprise de longue haleine”

Même son de cloche chez Aurore Lalucq, socialiste française. "L'élaboration de la taxonomie a représenté une entreprise de longue haleine menée par des experts et une plate-forme 'finances durables', si on intègre le gaz et le pétrole, quel est l'intérêt de ce travail ?" .

Leur groupe votera très majoritairement en faveur de l'objection mais les deux élues sont loin de tabler sur une victoire finale dans l'hémicycle. "Tout est indécis" , dit la Française, "il y a des ruptures entre groupes politiques et au sein même des groupes politiques selon que l'on est pour ou contre le nucléaire, à proximité géographique de la Russie ou non". "Chaque cent comptera pour substituer le renouvelable aux énergies fossiles" .

Car la guerre en Ukraine représente un autre nœud gordien énergétique. Le gaz russe pourrait bénéficier du label ont souligné plusieurs eurodéputés dont les arguments ont été balayés par Gilles Boyer : "l'embargo empêchera leur importation" .

Très partagé, le "Parti Populaire européen" se divise en trois, estiment les Belges Pascal Arimont et Benoît Lutgen qui en sont membres : un tiers pour l'objection, un tiers contre et un tiers d'indécis qui attendent les dernières discussions pour se décider. Tous deux voteront pour l'objection, le premier sans grand espoir qu'elle passe, le second plus confiant. Eux aussi estiment aussi que gaz et nucléaire doivent être classés "énergies de transition" et non pas "durables" .

Chaque voix comptera

"Ces secteurs font du bénéfice et n'ont pas besoin d'investissements supplémentaires , ajoute Pascal Arimont, or nous aurons besoin de chaque cent pour substituer du renouvelable aux énergies fossiles afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050" .

Les débats au sein du groupe tiennent aux délégations nationales constatent les deux eurodéputés certains que les Allemands, les Français, les Polonais, les Espagnols et certains Scandinaves voteront contre l’objection.

Chaque voix comptera et il sera très difficile d'atteindre la majorité absolue requise pour faire passer l'objection lors d'un scrutin qualifié par tous de "crucial" .

Parlement et Conseil ont en effet jusqu’au 11 juillet pour opposer leur veto à la proposition de la Commission. Si le premier ne le fait pas, le second ne le pourra pas car cela requerrait l’appui de 20 États membres représentant 65 % de la population européenne. Mission impossible.

Mercredi midi sonnera donc "l'heure de vérité" a résumé Mairead McGuiness, commissaire européenne aux services financiers qui défend un "texte pragmatique répondant aux incertitudes des temps que nous traversons" et qui ne doit, selon elle, faire l'objet d'aucune objection.

Qu’est-ce que la taxonomie verte européenne ?

Adopté en 2020, le règlement européen sur la taxonomie

vise à favoriser les investissements durables. Conçue pour informer et éclairer les décisions des investisseurs, des entreprises et des politiques, la taxonomie verte est conçue comme un système de classification des activités économiques en fonction de leur conformité aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union.

Pour bénéficier du label “vert”, une activité économique doit répondre à quatre des six critères

fixés par le règlement : 1) l’atténuation du changement climatique ; 2) l’adaptation au changement climatique ; 3) l’usage durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; 4) la transition vers une énergie circulaire ; 5) la prévention et le contrôle de la pollution ; 6) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. La “taxonomie” établit trois catégories d’activités : les activités vertes, de transition (pour lesquelles il n’existe pas d’alternative bas carbone mais dont les émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances du secteur), et celles dites “habilitantes”, qui ne sont pas climatiquement neutres, mais favorisent la transition.

La Commission a adopté en 2021 deux actes délégués pour mettre en œuvre la législation sur la taxonomie :

l'un sur la définition des activités qui luttent contre le changement climatique ou l'atténuent et l'autre sur le contenu et les modalités des informations relatives au climat que doivent fournir les entreprises. En février 2022, la Commission a adopté un acte délégué "complémentaire" au premier : "Sur la base d'avis scientifiques et de l'état actuel des technologies", elle estime que "les activités gazières et nucléaires ont un rôle à jouer dans la transition". Le contestent plusieurs États membres – mais pas assez pour bloquer l'entrée en vigueur de l'acte délégué – et une partie des eurodéputés, dont on saura, mercredi, s'ils représentent une majorité de blocage.