Les eurodéputés jugent que le gaz et le nucléaire sont "durables"

L'alliance transpartisane de députés européens opposés à la proposition de la Commission d'accorder au gaz et au nucléaire le label "énergies durables" a échoué à réunir une majorité de blocage, ce mercredi. Il aurait fallu qu'au moins 353 élus votent pour la résolution demandant à la Commission de retirer l'acte délégué qu'elle a adopté en février. En vertu de celui-ci, les activités gazières et nucléaires seront introduites dans la taxonomie verte, en tant qu'énergies de transition, à condition de respecter certaines conditions. Le coup des opposants est passé assez loin : 278 députés ont voté en faveur de la résolution, 328 contre, 33 élus se sont abstenus.

Les socialistes et démocrates (S&D) ont voté à une très large majorité pour la résolution, approuvée par les Verts à l'unanimité et par quasi tous les élus de La Gauche. Si le vote, que d'aucuns annonçaient serré, ne l'a pas été, c'est parce qu'au final le Parti populaire européen (PPE, conservateurs) et le groupe Renew (libéraux-centristes), que l'on disait divisés sur le sujet, ont largement voté contre la résolution. Presque tous les Conservateurs et réformistes européens (le groupe de la N-VA) et les députés d'extrême droite du groupe Identité et démocratie en ont fait de même. On notera, dans les rangs belges du PPE, que si les CD&V Cindy Franssen et Tom Vandenkendelaere ont voté comme l'ensemble du groupe, l'élu germanophone Pascal Arimont (CSP) et Benoît Lutgen (Les Engagés) ont voté, eux, pour la résolution. Comme l'ont également fait, sur les bancs les libéraux, le MR Olivier Chastel - Frédérique Ries s'est abstenue - de même que les Open VLD Hilde Vautmans et Guy Verhofstadt.

Puisque le Parlement européen ne l’a pas fait, si le Conseil ne s’oppose à la proposition d’ici le 11 juillet prochain, l’acte délégué sur la taxonomie entrera en vigueur et s’appliquera à partir du 1er janvier 2023. La proposition de la Commission ne fait certes pas l’unanimité parmi les États membres : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, le Luxembourg et le Portugal ont déjà exprimé leur opposition. Les chances de recueillir au Conseil une majorité de blocage de 20 États membres représentant 65 % de la population de l’UE sont cependant inexistantes.

Vienne et Luxembourg vont abattre une dernière carte : le Grand-Duché a annoncé après le vote qu’il allait se joindre à l’Autriche pour lancer une action devant la justice européenne contre la décision de la Commission.