Comment les artères commerciales mythiques tournent la page Covid

Ils se sont mis à deux pour déterminer, dans un panel de sept rues commerciales mythiques d’Europe – les plus courues, les plus chères, les plus scrutées -, lesquelles avaient le mieux rebondi après la pandémie : Mytraffic, société européenne d’analyse de flux, et Cushman&Wakefield, leader mondial de l’immobilier de commerce.

Sans doute ont-ils intégré la rue Neuve bruxelloise dans leur échantillon car il aurait été malvenu d’écarter la capitale de l’Europe. Force est toutefois de reconnaître que les données qui la concernent sont moins comparables à celles des Champs-Elysées parisiens, de l’Oxford Street londonienne ou encore de la Gran Via madrilène. En termes de rebond post-pandémie, l’artère bruxelloise est bonne dernière. Mais qu’on ne s’y trompe pas, le succès de l’avenue qui semble être l’incontestable numéro un est peut-être plus… contestable qu’on le croit. Analyse.

1. Les grandes artères retrouvent leur attractivité d’antan

Ce n'est pas encore gagné, mais les grandes artères européennes retrouvent des couleurs. Certes, elles n'ont pas récupéré les flux dont elles profitaient avant le Covid – en moyenne entre 40 et 60 % en deçà -, mais le retour des chalands et touristes est emmanché. "Plus vite que prévu", indiquent même les auteurs de l'étude. "Après une période d'arrêt quasi-total en 2020, les transactions reviennent en Europe : 3 majeures sur les Champs-Élysées en 2021 (contre 0 en 2020) et 7 sur Oxford Street. Les loyers se stabilisent et la vacance diminue."

2. Deux fois plus de passants sur les Champs-Elysées qu’il y a un an

De juin 2021 à mai 2022, quelque 880 000 passants ont promené, chaque mois, leur fringale commerciale le long de celle qui est considérée comme la plus belle avenue du monde. C’est deux fois plus qu’il y a un an. Ce qui bombarde les Champs-Elysées à la première place du classement de la reprise post-Covid, largement devant la Leisestraat amstellodamois et la Via del Corso romaine qui n’ont gagné que quelque 50 % de fréquentation de plus sur un an. Mais ce serait oublier que depuis 2018 et durant quasiment quatre ans, ces Champs-Elysées ont été pris d’assaut par les Gilets jaunes qui ont compromis l’image et la fréquentation de l’avenue.

3. Bruxelles à la traîne à cause… d’Ixelles

Dans le classement des meilleurs rebonds, la rue Neuve bruxelloise ferme la marche avec 3 % de fréquentation en plus sur un an. Bien plus qu'ailleurs, la reprise se fait attendre. Les experts de Cushman&Wakefield n'expliquent toutefois pas cette inertie dans un retour tardif de touristes étrangers, par exemple, mais plutôt dans le fait que "la rue souffre d'un problème d'accessibilité en voiture commun à toute la ville, manquant de signalisation et de places de stationnement". Mais plus sérieusement encore par… la concurrence d'une de ses homologues du haut de la Ville. "Si les prix des loyers de la rue Neuve restent parmi les plus élevés du pays, la rue commerçante est rattrapée (en nombre absolu de visiteurs) par la chaussée d'Ixelles, désormais piétonne depuis 2019."

4. Le succès ne vient pas seulement des enseignes mainstream

On pourrait croire que l'attrait de ces très prisées rues commerciales tient pour l'essentiel à la présence sur leurs abords de grandes enseignes internationales "mainstream" (H&M, Zara, Uniqlo, Primark, Foot Locker, Tommy Hilfiger, Nike, Apple Store…), parfois associées à leurs homologues du luxe (Gucci, Dior, Prada, Louis Vuitton…). C'était peut-être vrai dans le passé, mais ce l'est de moins en moins. "Véritables fers de lance du commerce européen, elles préfigurent souvent les transformations à venir dans le tissu commercial urbain", lit-on dans l'étude. Tour à tour, il est ainsi question d'immense flagships flambant neufs, "pensés comme de puissants outils marketing", dans lesquels s'installent les enseignes (Uniqlo et Zara à Madrid, Ikea à Londres, Polo Ralph Lauren à Berlin…) y concentrant toute leur offre et toutes leurs innovations ; de nouveaux concepts comme le centre commercial de Gran Via, WOW Concept, qui propose à ses clients une expérience à mi-chemin entre le monde physique et le monde numérique (tech-garage, self-care lab…) ; de réaffectations spectaculaires, telle celle opérée par Apple dans le Palazzo Marignoli à Rome ou celle dans laquelle s'est lancée Zara sur les Champs-Elysées en occupant tout le rez-de-chaussée de la galerie Claridge.

Mais c’est aussi en jouant la carte de la diversification que ces “avenues” se démarquent : en ouvrant davantage leurs portes à des enseignes de luxe ou, à l’opposé, à des enseignes de sportswear (Sidestep, la filiale de Foot Locker à Bruxelles) ; en accueillant des spécialistes de la mobilité électrique ; des pop-up inédits (de Netflix, par exemple, à Paris) ; des enseignes de divertissement (Boom Battle Bar à Londres) ; etc.

©IPM Graphics

5. Le coup de pouce des associations de commerçants

Le succès des artères mythiques d’Europe ne tient pas qu’aux enseignes et au soutien des pouvoirs publics en matière d’aménagement (amélioration de l’espace public, de la sécurité et de la propreté, création de piétonnier, mise en place de mobilier urbain, illumination de Noël…). D’autres acteurs économiques pèsent aussi de tout leur poids dans leurs performances : les créateurs d’événements (on pense à l’empaquetage de l’Arc de triomphe par Christo à l’extrémité des Champs-Elysées), mais surtout les associations de commerçants. L’étude cite ainsi quelques-unes de leurs réalisations dont les animations culturelles rue Neuve imaginées par l’association de commerçants Shopera ou l’accès gratuit au Wifi tout au long de la Kurfürstendamm berlinoise (plus connue sous le nom Ku’Damm) proposé par le ‘Business Improvement District’ de Berlin Ouest, en partenariat avec l’association de commerçants AG City Berlin.