Le FMI plutôt favorable au projet de grande réforme fiscale belge mais...

L'institution internationale estime que le projet offre des "propositions prometteuses", rapporte vendredi L'Echo. "Éliminer ou réduire les régimes et traitements préférentiels actuellement présents dans le système fiscal offre un large potentiel de simplification et de gains d'efficacité. La rationalisation du système fiscal créera non seulement une marge de manœuvre pour un large allègement de la charge fiscale sur le travail, mais pourrait également ouvrir la voie à des économies de coûts", écrit le FMI dans ses commentaires.

Cependant, le Fonds reconnaît que si les principes qui sous-tendent la note (simplicité, neutralité et efficience, équité et sécurité juridique) sont souhaitables, "ils sont difficiles à implémenter en pratique, surtout en venant d'un système fiscal aussi complexe que celui de la Belgique".

Le FMI plaide pour une approche plus structurée, qui aborderait des domaines non couverts par la note, notamment en matière de protection sociale

"Il appelle aussi à apporter une attention spécifique aux entités fédérées, vu l'impact substantiel de certaines propositions sur les finances régionales", conclut L'Echo.