Les risques que pose la chaleur pour les travailleurs sont encore trop négligés

Les prévisions météorologiques annoncent le déferlement d’une vague de chaleur sur l’Europe la semaine prochaine. Les personnes qui travaillent sont particulièrement susceptibles d’en souffrir. Les risques professionnels que pose l’exposition à de fortes chaleurs dans le cadre professionnel sont connus, mais encore négligés. Pour l’heure, ni les employeurs ni les autorités publiques des États membres de l’Union européenne, n’ont pris la mesure de l’impact des hausses de températures pour la santé, la sécurité, le bien-être et la productivité des travailleurs, pointe la sociologue Claudia Narocki, auteur d’un rapport sur le sujet pour la Confédération européenne des syndicats (CES).

Les risques sanitaires causés par la canicule sont légion et vont au-delà de la menace d'un coup de chaleur fatal. La chaleur exacerbe les problèmes associés avec une large variété de maladies cardiovasculaires, respiratoires, aggrave d'autres pathologies antérieures et nuit à la santé reproductive, tant des femmes que des hommes, lit-on dans le rapport. Par forte chaleur, l'exposition à des agents chimiques est accentuée, tandis que diminuent les capacités cognitives et sensorielles. Par conséquent, "lorsque la température ambiante dépasse 38° C, le risque global de blessure, augmente de 10 à 15 %", pose encore Mme Narocki, citée par la CES. Les équipements de protection deviennent moins efficaces, peuvent diminuer la capacité du corps à réguler sa température. Le rapport souligne encore que la pénibilité du travail par forte chaleur affecte les relations entre les personnes.

Tout le monde ne travaille pas dans un environnement climatisé. Dans les catégories des personnes les plus exposé(e)s aux dangers sanitaires provoqués par la canicule, on trouve les travailleurs et travailleuses d’entreprises et de fabriques qui génèrent de la chaleur, ainsi que ceux et celles qui exercent un métier d’extérieur, dans des secteurs tels que la construction et l’agriculture. La chaleur affecte également les personnes dont le travail exige qu’elles fournissent un effort physique, comme les livreurs à vélo, ou portent une tenue de protection.

La fréquence, la récurrence de vagues de chaleur de plus en plus puissantes – et ce, sur l’ensemble du continent, et pas seulement au sud de l’Europe – accentuent et étendent les risques professionnels liés à la canicule, détaille l’étude publiée par la CES. De plus, les fortes chaleurs ont un impact négatif sur la productivité, signale encore le rapport, ce qui peut avoir pour effet une diminution de la rémunération des personnes payées à la cible ou à la production que la canicule ralentit ou oblige à pendre des pauses plus fréquentes.

Entreprises et pouvoirs publics doivent en faire plus

La Confédération européenne des syndicats plaide pour que les vagues de chaleur soient reconnues non plus uniquement comme un problème de santé publique, mais comme un élément relevant de la santé et de la sécurité au travail. De la sorte, les entreprises dont les activités sont affectées par ce phénomène seraient obligées de prendre des mesures et d’élaborer, avec le concours du personnel, des programmes pour prévenir, atténuer et éliminer les risques causés par la chaleur.

Les autorités publiques doivent également se pencher sur le sujet avec plus d’attention, insiste la CES. Selon le rapport, il apparaît qu’aucun État membre de l’Union européenne n’a adapté ses systèmes de surveillance sanitaire ou de notification des blessures et des maladies professionnelles pour pouvoir saisir l’impact de la chaleur sur la population active. Les autorités, les inspecteurs du travail et les personnes responsables de la sécurité ont encore tendance à considérer les vagues de chaleur comme des événements exceptionnels. Or, les épisodes caniculaires vont être de plus en plus nombreux et gagner en ampleur en raison du changement climatique.

Le rapport met l’accent sur la nécessité d’établir des politiques, des législations et des programmes spécifiques pour protéger les différentes catégories de travailleurs des dangers de la chaleur.