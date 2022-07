Christopher Dembik (Saxo Bank): La neutralité carbone en 2050 ? "C'est complètement hypocrite !"

L’oxymore "Christopher Dembik". Le directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank le dit lui-même, il peut sembler paradoxal sur certains points.

S'il a conseillé l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, il a aussi lui-même tenté sa chance en politique, aux élections municipales de 2017. "J'étais tête de liste d'une alliance qui allait du parti de Mélenchon au Modem de Bayrou. Mais ça n'a pas fonctionné. L'image de banquier n'a pas dû aider", lâche-t-il avec le sourire. S'il exprime des idées plutôt "à gauche" sur la question des salaires ou de la réforme des retraites, il en exprime d'autres plus "à droite", plus libérales, sur les bienfaits des marchés financiers. Et s'il a "étudié le risque Le Pen" pour les Bourses lors de la campagne de 2017, il affirme désormais la connaître personnellement et ne cache pas une certaine sympathie. "Nous partageons une passion commune : les chats", se permet-il, pour la plaisanterie. La campagne de dédiabolisation de la candidate d'extrême droite semble avoir porté ses fruits. Ce qui ne l'empêche tout de même pas de critiquer sa vision économique.

Côté actualité politique, il ne voit pas forcément d'un mauvais œil le fait que le président français n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. "Au moins, ça forcera le débat et renforcera le rôle du Parlement. Et ce n'est pas un risque d'un point de vue 'investisseurs'. La notation reste très bonne", affirme-t-il. S'il se spécialise sur l'Europe et le Moyen-Orient, la Belgique représente un intérêt grandissant pour la banque qui l'emploie, "en particulier depuis le rachat de Binck".

Enfin, il l'affirme, "il y a une franchise chez Saxo, peu de langue de bois, contrairement à d'autres banques. Ce qui me convient". Entretien, donc, sans langue de bois.

L’explosion des coûts énergétiques, est-ce temporaire ou une évolution structurelle, durable ?

Il faut être extrêmement limpide. En Europe, on mise sur les énergies renouvelables non "pilotables". Donc le solaire et l’éolien, qui ne peuvent pas fournir constamment de l’énergie, et on ferme le nucléaire. On est donc dépendant du charbon, du gaz naturel… Et vous rajoutez les problèmes d’infrastructures liés à la guerre en Ukraine qui n’arrangent rien. La politique européenne est mal agencée. Il est donc certain que les prix de l’énergie seront durablement élevés et cela provoquera une inflation durablement élevée.

La sortie du nucléaire est idéologique ?

Je comprends les arguments contre le nucléaire, les risques notamment, mais à court terme c’est la moins mauvaise des solutions si on veut aller vers une économie faiblement carbonée. On sait déjà que les objectifs carbone européens pour 2030 ne seront pas respectés. Sortir du nucléaire est une aberration. Si l’inflation globale finira par se tasser, ça ne sera pas le cas pour l’énergie. Et le consommateur n’est pas prêt à accepter de voir que sa facture énergétique double ou triple.

Certains estiment que conserver le nucléaire provoquera un désinvestissement des autres filières. Qu’en pensez-vous ?

Ce n’est pas totalement faux, mais tout dépend du choix. Il faut du "pilotable". Comme la biomasse, qui permet de produire de l’électricité à bas coût et constante.

Mais ce n’est pas neutre en carbone…

Il y a aussi l’hydraulique, les possibles réacteurs nucléaires au thorium… On peut faire du solaire et de l’éolien, mais il faut voir à long terme comment s’orienter vers cette économie décarbonée. Il faut un mix. Mais les politiques ne s’engagent pas vraiment sur cela. Je l’ai vu pendant la campagne présidentielle française. J’ai assisté à une intervention du candidat d’Europe Écologie-Les Verts… J’espère pour lui qu’il n’était pas honnête sur ses positions à propos du nucléaire et du renouvelable. Soit il a un problème de compétences, soit un problème d’honnêteté…

Vous pensez qu’il était hypocrite ?

J’espère qu’il l’était, sinon ça m’inquiète plus qu’autre chose. En politique, je préfère un hypocrite à un incompétent.

Vous parlez des difficultés de l’Allemagne, c’est lié principalement à la sortie du nucléaire ?

Il y a la politique énergétique, c’est indéniable. Il y a également un réel retard dans la digitalisation, la pandémie a permis de faire la lumière là-dessus. Surtout au niveau des administrations publiques. Et il y a un problème politique et idéologique. La perception de l’Allemagne en termes d’évolution de l’Union européenne n’est pas du tout la même que pour les autres pays.

Comment cela ?

Dans les négociations, c’est leur intérêt national qui va prévaloir. Il faut en avoir conscience. Et, typiquement, dans le couple franco-allemand.

La France est le dindon de la farce ?

Ça serait un couple, je pense que ce serait la personne encore amoureuse et qui se fait mener en bateau…

L’Allemagne reste forte, malgré les quelques difficultés…

Oui, il y a les fondamentaux structurels qui restent bons. Ils ont énormément de liquidités, la confiance des investisseurs, etc. C’est plein d’éléments qui font que l’Allemagne reste un moteur économique. Il n’y a pas d’autres pays qui peuvent prétendre à ce rôle aujourd’hui en Europe.

La neutralité carbone en 2050, est-ce une hypocrisie aussi ? Ou un cap nécessaire ?

Des objectifs dont on n’est pas comptables, au-delà des mandats… C’est complètement hypocrite. Les objectifs à 2050, ça ne veut rien dire. Il n’y a pas d’engagements. Il n’y a même pas de feuille de route très claire sur cinq ans.

Même avec le "Green Deal" et les objectifs pour 2030 ?

Le Green Deal ? C’est une course aux subventions. Les dossiers semblent assez faciles à remplir… L’argent coule.

Vous pensez qu’il y aura un saupoudrage d’argent public ?

Oui. De toute façon, l’Europe va essayer de satisfaire tout le monde. Les entreprises font du lobbying, mais c’est au politique de faire un choix dans les priorités. L’absence de vision politique fait qu’on se retrouve dans une situation comme au Venezuela. On risque de vivre la même chose, dans une zone économique beaucoup plus développée.

Et le bilan de Macron à ce niveau ?

C’est du "en même temps". Au début il était contre le nucléaire, après il s’est rendu compte que ça serait compliqué dans le contexte actuel. L’autre problème, c’est que les sondages ont une place très importante dans le débat politique français…

Il faut pourtant de la stabilité dans les choix à ce niveau…

Exactement. Ici, il y a une absence de cap. Et le lobbying pour les énergies renouvelables non "pilotables" est extrêmement efficace, ce qui leur permet d’obtenir beaucoup de subventions.

Au niveau de l’inflation, on voit que la Banque centrale européenne (BCE) a avancé par le passé des prévisions qui étaient difficiles à tenir… Comment peut-elle gérer cela ?

La BCE ne peut qu’être critiquée, car il n’y a pas de "bonnes solutions". Mais elle a tenu trop longtemps le discours d’une inflation temporaire et transitoire, contrairement à d’autres banques centrales. En revanche, Christine Lagarde affirmait - et elle avait raison sur ce point - que l’inflation était en grande partie due à l’explosion des coûts de l’énergie. Donc qu’augmenter les taux ne change pas la donne.

Elle se devait de rassurer aussi ?

C’est là aussi le problème. Les attentes des marchés sont telles qu’elles ont un impact sur les décisions, ce qui débouche sur le fait que ces dernières ne sont pas toujours cohérentes. Mais la BCE va continuer à être critiquée car elle doit gérer une situation ingérable.

L’inflation pèse sur le pouvoir d’achat. La Feb (NdlR: le syndicat patronal) tape sur l’indexation des salaires en Belgique. Qu’en pensez-vous ?

J’ai bien conscience que c’est complexe pour les entreprises, mais il est normal d’avoir un phénomène de rattrapage, étant donné le niveau d’inflation, alors qu’il n’y a quasiment pas eu de hausse, en France en tout cas, sur les quelques dernières années. On doit avoir une meilleure répartition du capital. Car, finalement, les entreprises ont tout de même - en moyenne depuis plus de dix ans - un contexte qui leur est favorable. Elles ont été très abondamment aidées pendant le Covid. Il faut un rééquilibrage. On ne peut pas accepter que des gens qui travaillent ne soient pas en mesure de vivre correctement. Et c’est le cas en Europe pour 15 à 20 % de la population.

Donc cette indexation, est-ce un handicap ou non ?

Ça ne devrait pas faire partie du clivage. Aujourd’hui, oui, il faut augmenter les salaires. On ne peut pas accepter la paupérisation d’une partie de la population. Et il ne faut pas oublier que le coût d’embauche et de formation d’un salarié est élevé. L’employeur a donc aussi un intérêt à conserver ses employés.

Que pensez-vous de la réforme des retraites ?

Je suis assez sceptique sur la pertinence de cette réforme. Quelqu’un qui a 62 ans et est au chômage ne retrouvera concrètement pas d’emploi. Donc il sera aux minima sociaux. Ce qui va coûter plus cher à l’État. Et donc, d’un point de vue budgétaire, ce n’est pas pertinent.

C’est une lubie ?

Je pense qu’il y a une forme de "guide des bonnes réformes à faire" implicite. Et puisque la logique veut qu’on vive plus longtemps, la logique veut qu’on travaille plus longtemps. Mais on ne réfléchit pas aux conditions. C’est un guide qui ne fait pas sens aujourd’hui. Il ne s’adapte pas à la réalité des choses. Ceux qui militent pour cette réforme ne savent pas, la plupart du temps, que ça coûtera plus cher.

Vous avez conseillé l’équipe de Macron en 2017. En quoi cela consistait ?

J’ai travaillé sur le "risque Le Pen" du point de vue des marchés financiers et sur les interrogations à propos de la trajectoire de l’Allemagne. Grosso modo sur la question de savoir si elle allait rester le moteur économique. On a vu les difficultés, même si on ne pouvait pas anticiper toutes les problématiques actuelles. Ce qui faisait sens pour moi car j’ai un biais marchés financiers et Europe. Je ne me voyais pas travailler sur les mesures pouvoir d’achat par exemple.

Quels risques aviez-vous identifiés du côté politique en France ?

En 2017, et ça a beaucoup changé depuis, on cherchait à anticiper les réactions des investisseurs étrangers en cas de victoire de Le Pen. Et, effectivement, il y avait des craintes à ce niveau-là. Si elle avait été élue à cette époque, avec le programme présenté, il y aurait eu un désengagement assez massif des investisseurs étrangers. Ce qui était un avantage pour l’équipe de campagne de Macron car son programme était beaucoup plus consensuel et appréhendé plus positivement par les responsables des milieux d’affaires.

Il y a une évolution de ces risques en 2022 ?

Je connais personnellement très bien Marine Le Pen, elle a vraiment changé. Ça ne veut pas dire qu’elle est montée en gamme, mais elle s’intéresse plus à l’économie, elle a bien compris sa lacune. Je pense qu’elle a été mal conseillée en 2017. Car elle n’a pas de base idéologique forte en économie. C’était un peu "qu’est-ce qu’on me conseille". Mais elle a compris qu’il y avait un changement à faire. C’est quelqu’un d’assez pragmatique et elle est, je pense, beaucoup plus à gauche que ne l’est son électorat…

Elle n’est pas seulement opportuniste, selon vous ?

Elle a des convictions sur certains sujets qui peuvent nous mettre mal à l’aise, mais je pense que ses propositions ne sont pas qu’un positionnement électoraliste.