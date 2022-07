La banque centrale hongroise relève encore son taux directeur, à 9,75 %

La banque centrale hongroise a de nouveau nettement relevé son principal taux directeu, à 9,75 %, un niveau record depuis 2008, deux semaines après une précédente hausse qui l'avait déjà établi à son plus haut niveau depuis 2009. Confronté à une inflation galopante et à une monnaie en chute libre, le pays bataille par ailleurs avec la Commission européenne pour obtenir le déblocage de 7,2 milliards d'euros de subventions européennes pour son plan de relance, suspendues pour cause de lutte insuffisante contre la corruption.

Le 28 juin, la banque centrale hongroise avait déjà augmenté de 185 points de base son principal taux directeur, le faisant passer à 7,75 %, ce qui était déjà son plus haut niveau depuis 2009. Le nouveau relèvement se justifie par "la nécessité d'ancrer les prévisions d'inflation", a indiqué l'institution dans un communiqué.

La Hongrie connaît un taux d'inflation à deux chiffres depuis quelques mois pour la première fois en 20 ans, en dépit de mesures de plafonnement de prix décidées par le Premier ministre Viktor Orban.

Selon des analystes, cette nouvelle décision de politique monétaire vise également à stabiliser le forint, qui plonge face à l'euro depuis des semaines en raison des incertitudes concernant le blocage des fonds de l'Union européenne.