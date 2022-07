À minuit, la date limite pour que les États membres de l'UE bloquent les projets de la Commission européenne visant à considérer comme verts certains investissements dans le gaz naturel et l'énergie nucléaire est passée.

Label vert pour le gaz et le nucléaire : la proposition ne peut plus être bloquée, Greenpeace annonce une action en justice

Les opposants n'avaient précédemment pas réussi à bloquer la proposition controversée au Parlement européen. La Commission avait décidé en mars, par le biais d'un acte dit délégué, que le gaz naturel et l'énergie nucléaire pourraient avoir une place dans la taxonomie sous certaines conditions. Il s'agit d'un système de classification destiné à orienter les investisseurs privés vers des activités économiques non nuisibles au climat et à l'environnement. Ce système s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Europe pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050.

La Commission a fait valoir qu'elle soutient pleinement les énergies renouvelables, mais que le gaz et l'énergie nucléaire sont nécessaires dans une phase transitoire afin de se débarrasser rapidement de sources extrêmement polluantes comme le charbon et de répondre aux besoins énergétiques. En outre, elle souligne que la taxonomie ne sert que de guide pour les investisseurs privés.

Les États membres avaient jusqu'au 11 juillet pour soulever des objections. Pour ce faire, ils devaient représenter 65 % de la population de l'UE. Il était clair depuis un certain temps que le seuil ne serait pas atteint, et cela s'est confirmé avec l'expiration du délai. Le régime entrera en vigueur en janvier 2023.

Cependant, un contrecoup juridique se profile toujours. L'Autriche, qui est radicalement opposée à l'énergie nucléaire, a annoncé une procédure auprès de la Cour européenne de justice. Le Luxembourg soutiendra ce dossier. L'organisation environnementale Greenpeace a également annoncé une action en justice.