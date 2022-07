L'UE approuve une nouvelle aide financière d'un milliard d'euros pour l'Ukraine

Les ministres des Finances de l'UE ont approuvé mardi une nouvelle aide financière d'un milliard d'euros pour aider l'Ukraine à affronter les conséquences de la guerre, première tranche d'un paquet de 9 milliards d'euros annoncé en mai par la Commission européenne.

L'aide, sous forme de prêts, "adoptée aujourd'hui vise à répondre aux besoins de financement immédiats les plus urgents de l'Ukraine, et à faire en sorte que l'État ukrainien puisse continuer à remplir ses fonctions les plus essentielles", a déclaré le ministre tchèque des Finances Zbynek Stanjura, cité dans un communiqué.

Ce montant porte à 2,2 milliards d'euros le total de l'assistance macrofinancière des Vingt-Sept à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe du pays fin février.

Kiev a besoin de cinq milliards de dollars par mois pour continuer à faire fonctionner l'économie du pays, avait déclaré en mai le ministre ukrainien des Finances Serguiï Martchenko. Le milliard d'euros débloqué mardi par l'UE correspond au montant proposé par la Commission européenne le 1er juillet.

Il constitue la première partie d'un dispositif d'un montant maximum de 9 milliards en 2022 qui avait été proposé par l'exécutif européen le 18 mai pour aider l'Ukraine à faire face aux conséquences de la guerre.

Mais les Etats membres sont divisés sur les modalités de financement de cette aide, ce qui retarde le processus.

Huit milliards bloqués

Les huit milliards restants sont toujours bloqués alors que certaines capitales s'interrogent sur la capacité d'un pays en guerre à s'endetter sur le long terme, reconnaissent des diplomates. "J'aurais aimé que le montant soit plus élevé", a déclaré l'un deux à l'AFP. Mais les discussions en cours pour débloquer les fonds supplémentaires "sont en bonne voie", a-t-il ajouté. Accorder des dons plutôt que des prêts, au moins pour une partie de l'aide, fait partie des discussions.

L'aide à l'Ukraine doit être accordée "le plus possible" sous forme de donations et non de prêts pour éviter que Kiev n'accumule une dette considérable qui compliquerait la reprise au sortir de la guerre, avait estimé fin avril la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

L'assistance macrofinancière (AMF) est une aide que l'UE fournit à des pays voisins confrontés à de graves problèmes de balance des paiements, en complément d'une aide du FMI. Elle peut prendre la forme de prêts à moyen ou long terme, de subventions, ou d'une combinaison des deux.

Le FMI a évalué à 14,3 milliards d'euros le déficit de la balance des paiements de l'Ukraine à fin juin.

L'aide européenne s'inscrit dans un effort international qui inclut les pays du G7. Les Etats-Unis ont notamment annoncé fin juin le paiement d'une tranche de 1,3 milliard de dollars d'aide économique à l'Ukraine, dans le cadre d'un premier soutien de 7,5 milliards promis à Kiev par le gouvernement Biden en mai.