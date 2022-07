Sèchement taclée par le CD&V, la ministre Van der Straeten prête à modifier sa taxe sur les surprofits du secteur de l'énergie

La convention signée par Engie et le gouvernement Michel semble cependant compliquée à contourner.

Comme nous l'écrivions ce mardi, la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), souhaite taxer les surprofits réalisés par certains acteurs du secteur de l'énergie.

L’écologiste a proposé qu’une contribution de crise de 25 % soit prélevée sur les bénéfices jugés exceptionnels de ces acteurs. Pour déterminer ce surprofit, la marge brute de chaque trimestre de 2022 serait comparée à la marge brute du trimestre correspondant de 2021. Cette taxe de 25 % serait prélevée si l’augmentation trimestrielle de la marge brute est supérieure à 10 %. En outre, un seuil de 100 000 euros serait aussi appliqué.

À peine annoncé publiquement, ce projet a été torpillé par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Selon lui, la taxe proposée par Tinne Van der Straeten violerait la convention signée par Engie et le gouvernement Michel, en 2015. Pour rappel, ce contrat stipule qu’aucune taxe supplémentaire ne peut être prélevée sur les bénéfices des centrales nucléaires.

Cette convention a également fixé les modalités selon laquelle l’actuelle taxe nucléaire est appliquée. Pour rappel, l’État prélève actuellement 38 % de la marge réalisée par les quatre réacteurs de seconde génération (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3).

Une contre-proposition encore moins viable

Vincent Van Peteghem estime qu'il serait plus efficace d'augmenter ce taux de 38 %, plutôt que de mettre en place une contribution de crise (comme le propose Tinne Van der Straeten). Son nouveau président de parti a même taclé plus sérieusement Tinne Van der Straeten : "Les gens s'attendent à ce que leurs factures d'énergie élevées soient traitées de manière sérieuse et n'ont rien à gagner d'une telle politique d'annonce", a déclaré Sammy Mahdi à la VRT. Il s'agit là d'un virage dans le chef du CD&V, qui défendait jusqu'à présent la mise en place d'une contribution de crise.

Par ailleurs, l'option défendue par le CD&V est balayée par certaines sources. "Une étude juridique a abouti à la conclusion qu'on ne pouvait pas toucher au taux de 38 % qui figure dans la convention signée par Engie et le gouvernement Michel, nous explique-t-on. Cette piste est donc encore plus compliquée qu'une contribution de crise. En outre, la hausse du taux de 38 % ne s'appliquerait qu'au secteur nucléaire, tandis que la contribution de crise viserait tous les acteurs du secteur de l'énergie".

Contacté, le cabinet Van der Straeten indique qu’il est prêt à adapter son texte en fonction des remarques de ses partenaires de majorité. Il répète que d’autres pays que la Belgique ont mis au point une telle contribution de crise, et que cette option est soutenue par la Commission européenne.

Néanmoins, tous les pays n’ont pas signé une convention avec leur producteur d’électricité numéro 1… Il sera donc très compliqué de sortir de cette impasse…