Pourquoi la Belgique est parmi les meilleurs d'Europe pour le recyclage des plastiques

En 2020, la Belgique a recyclé 39 % des 580 000 tonnes de ses déchets plastiques post-consommation, soit 230 000 tonnes de plastiques issus des emballages, appareils électroménagers, voitures ou encore jouets usagés. En somme, tout ce qui est utilisé par les humains dans la vie quotidienne. C'est le résultat d'une étude réalisée par Plastics Europe, relayée par la fédération technologique Agoria et essenscia PolyMatters, la fédération des transformateurs de plastique et des producteurs de polymères. C'est donc un taux de recyclage supérieur à la moyenne européenne, qui est de 35%.

L'étude considère le recyclage sous forme de valorisation, et exclut la mise sous-terre et l'incinération. "Les pays de l'Union européenne ont enfoui en moyenne 6,9 mégatonnes de déchets plastiques en 2020, tandis que la Belgique n'a enterré que 10 000 tonnes, soit seulement 2 % de ses déchets plastiques, partage Kevin Poelmans, business group leader manufacturing pour Agoria dans le secteur de la transformation des plastiques. On recycle beaucoup plus que dans la plupart des autres pays d'Europe". Le potentiel de progrès supplémentaire consisterait donc à réduire la masse actuellement incinérée, soit 59 % des déchets.

Lire aussi => Comet recycle le plastique avec un procédé unique en Belgique

Les derniers éléments non recyclables sont en général une partie des restes des secteurs de l'automobile et de la construction. En Belgique, comme cité plus haut, seuls 2 % des déchets plastiques finissent en décharge, alors que la moyenne européenne est à 23 %.

4e place européenne pour les emballages

Finalement, la Belgique occupe la 8e place européenne en matière de recyclage des déchets plastiques post-consommation. Et niveau emballages uniquement, elle fait encore mieux en occupant la 4e place. Pour rappel, selon Plastics Europe, environ 60 % de tous les déchets plastiques de l'UE sont des emballages.

Le taux de recyclage des emballages en Belgique est passé de 43 % à 52 % entre 2018 et 2021. Cette performance relève d'abord de l'introduction du "nouveau sac bleu" à partir de 2019, qui a permis aux citoyens de trier non plus seulement les bouteilles en plastique, mais aussi les barquettes, sachets, boîtes, pots et autres films. Depuis novembre 2021, toute la Belgique trie avec le nouveau sac bleu.

"L'extension des types d'emballages pouvant rentrer dans le nouveau sac bleu a rendu plus complexe le tri pour les centres de tri en Belgique, raconte Mik Van Gaever, directeur des opérations de Fost Plus, qui coordonne et finance la collecte, le tri et le recyclage des emballages ménagers dans le pays. Nous avons donc lancé un appel à projets pour générer des investissements dans de nouveaux centres de tri plus modernes, avec une garantie pour les investisseurs de dizaines de milliers de tonnes de matières à traiter pour une durée minimum de neuf ans, et avec une qualité contrôlée du contenu du sac bleu".

Le centre de tri de Willebroek (province d'Anvers). ©Fost Plus

Grâce à cette opération, quatre nouveaux centres de tri ont ainsi vu le jour dans le Plat pays, et un cinquième doit ouvrir ses portes en janvier 2023, pour un investissement moyen de 40 millions d'euros par installation. A terme, les cinq centres (trois en Wallonie et deux en Flandre) trieront 100 % du flux d'emballages plastiques collectés en Belgique (contre 90 % aujourd'hui).

Les déchets d'emballages sont séparés en 14 fractions (10 types de plastiques différents), puis vendus par Fost Plus au marché du recyclage.

Economie circulaire... et locale

"La Belgique a été dès le départ plus ambitieuse que l'Union européenne en matière de recyclage des déchets d'emballages plastiques, expose Mik Van Gaever. Quand l'Europe vise 50 % de recyclage en 2025 et 55 % en 2030, nous tablons sur 65 % en 2023 et 70 % en 2030. Pour aller plus loin encore, le défi est maintenant de recycler toujours plus sur le territoire belge".

En 2021, 12 % des déchets d'emballages plastiques ont été recyclés sur le territoire belge (le reste recyclé dans des pays voisins). Afin de booster cette proportion, Fost Plus a donc lancé un appel à projets du même type que celui pour les centres de tri, mais cette fois pour les centres de recyclage, avec là encore une garantie de tonnage minimum sur neuf ans et une spécification de qualité du flux à recycler. "Nous avons signé avec quatre investisseurs et un cinquième contrat est en cours de négociation", précise Mik Van Gaever. A noter qu'un centre de recyclage moderne représente en moyenne un investissement compris entre 30 et 40 millions d'euros. "L'objectif pour 2024 est de recycler 75 % des déchets d'emballages plastiques sur le territoire belge, créer des emplois et attirer les investissements, pour une véritable circularité dans le pays", avance le directeur des opérations de Fost Plus.

La part des recyclats dans la consommation totale de matières premières en Belgique est de 7,6 %. ©Fost Plus

Où trouve-t-on les recyclats ?

En outre, entre 2018 et 2020 en Belgique, la réutilisation de plastiques recyclés issus des déchets plastiques post-consommation a augmenté de 22 %, passant de 160 000 à 190 000 tonnes. La part des recyclats dans la consommation totale de matières premières est donc passée à 7,6 %. Là encore, les progrès les plus importants concernent les emballages plastiques, où la réutilisation de plastiques recyclés issus d'anciens emballages a augmenté de 40 % en deux ans. Les secteurs qui utilisent le plus de recyclats sont la construction, l'agriculture et les emballages (65 % du recyclat issu des bouteilles en PET plastique clair et bleu est utilisé pour produire de nouvelles bouteilles).

Notre pays abrite l'un des plus grands centres de production de polymères au monde et se classe au 7e rang européen pour la transformation des matières plastiques. Avec 31 000 emplois, une valeur ajoutée de 4 milliards d'euros et 600 millions d'euros d'investissements, c'est l'un des secteurs industriels les plus importants du pays.