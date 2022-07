Accueil Economie Conjoncture Un nouveau rapport remet un coup de pression sur nos finances publiques: "Les perspectives sont loin d’être optimistes" Un rapport du Conseil supérieur des Finances publié ce week-end incite la Belgique à la prudence et aux réformes. François Mathieu Journaliste - Editorialiste





©BELGA

Et de trois ! Il y a d'abord eu le rapport assez pessimiste du Bureau fédéral du Plan fin juin sur les perspectives 2022-2027 de nos finances publiques. Ce vendredi, il y a ensuite eu quelques fuites sur le rapport du Comité de monitoring qui devrait sortir sous peu, et qui ferait état, d'après nos confrères du Tijd et de L'Écho,...