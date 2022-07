Le taux d'inflation annuel toujours en hausse en juin : à 8,6% dans la zone euro et à 9,6% dans l'UE

Le taux d'inflation annuel a continué sa progression en juin, s'établissant à 8,6% dans la zone euro et à 9,6% dans l'Union européenne, estime mardi Eurostat, l'office de statistiques européen. L'inflation ne cesse de progresser, alors que le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 8,1% en mai et de 1,9% en juin 2021. Pour l'UE, il s'établissait à 8,8% en mai et à 2,2% en juin 2021.

Malte (6,1%), la France (6,5%) et la Finlande (8,1%) affichent les taux annuels d'inflation les plus faibles tandis que les pays baltes accusent les taux les plus élevés. Ainsi, le taux annuel en Estonie s'élève à 22%, en Lituanie à 20,5% et en Lettonie à 19,2%.

Et en Belgique ?

En Belgique, Eurostat estime le taux d'inflation annuel en juin à 10,5%, contre 9,9% en mai et 2,6% en juin 2021. Selon Statbel, l'office de statistiques belge, l'inflation était de 9,65% en juin, soit son niveau le plus haut depuis octobre 1982. La différence avec l'indice européen est principalement due à une méthode de calcul différente pour le gasoil de chauffage.

Cette forte inflation est poussée par l'énergie, qui contribue à hauteur de 4,19 points de pourcentage (pp) du taux d'inflation annuel européen. Les prix de l'énergie ont explosé à la suite de la guerre en Ukraine et des restrictions de livraisons de gaz à l'Europe par la Russie. L'alimentation, l'alcool et le tabac contribuent à hauteur de 1,88 pp, les services de 1,42 pp et les biens industriels hors énergie de 1,15 pp.