Vague de chaleur : les centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 au ralenti

Prolongation du nucléaire : un accord a été trouvé, deux réacteurs maintenus pendant dix ans

Une conférence de presse a eu lieu à 21h30. Au-delà de la prolongation de deux réacteurs (Doel 4 et Tihange 3) et d'un investissement important dans le renouvelable, le gouvernement a également décidé de plancher sur une réforme des incitants pour investissements économiseurs d'énergie et un projet de mobilisation de l'épargne des Belges en faveur des investissements durables.