Le gouvernement fédéral et Engie sont parvenus à un accord de principe concernant la prolongation de l'exploitation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour une période de dix ans, ont annoncé vendredi matin le Premier ministre Alexandre De Croo et la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, dans un communiqué.

Accord de principe entre l'État belge et Engie sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3: "Une première étape cruciale"

Le gouvernement fédéral a annoncé, ce matin, qu'il était parvenu à un accord de principe concernant la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. L'accord définitif n'a donc pas encore été atteint. L'objectif des deux parties est de parvenir à cet accord définitif d'ici la fin de l'année et de le soumettre à la Commission européenne.

Les deux parties ont convenu "des modalités concernant l'approche future, le timing et le cadre des négociations". Le but serait d'obtenir une prolongation de Doel 4 et Tihange 3 pour novembre 2026. L'hiver 2025-2026 devrait donc se dérouler sans aucun réacteur nucléaire en Belgique.

Le communiqué de presse précise que l'État belge "ne sera pas exploitant" des centrales. Néanmoins, le cadre prévoit aussi un partage des risques entre l'État belge et Engie par le biais d'une nouvelle société à créer. La Vivaldi semble donc avoir accepté la demande d'Engie d'impliquer l'Etat belge dans le secteur nucléaire.

Les coûts de démantèlement des centrales nucléaires, et de gestion des matières fissiles et des déchets radioactifs seront supportés par l'exploitant, précise le communiqué de M. De Croo (Open Vld) et Mme Tinne Van der Straeten (Groen).

Cependant, "des discussions s'engageront autour d'un cap et d'une prime de risque à définir". Ce "cap" signifie-t-il que le montant des provisions nucléaires pourrait-être plafonné? Réponse après la conférence de presse prévue à 9h30. Si c'est le cas, il s'agirait d'une entorse au principe du pollueur-payeur. En effet, le coût de gestion du combustible usé pourrait augmenter dans le futur. Si le montant des provisions payées par Electrabel est plafonné, l'Etat pourrait être amené à devoir payer la différence. Mais on en saura plus dans quelques minutes.

Notons également que l'état des discussions ne semble pas, à première vue, très avancé.