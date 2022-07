Sécheresse, inflation, guerre en Ukraine... La production mondiale de bière en danger ?

Le plus grand négociant de houblon au monde, BarthHaas, de Nuremberg, table sur une baisse de 0,5 à 1 % de la production mondiale de bière, a déclaré lundi son PDG, Peter Hintermeier. Toutefois, a-t-il prévenu, il est actuellement très difficile de donner des prévisions précises. "Comme l'ensemble de l'économie mondiale, l'industrie brassicole a également été durement touchée par les conséquences de la guerre en Ukraine", a déclaré M. Hintermeier. Environ 5 % de la production mondiale de bière est brassée en Russie et en Ukraine.

L'année dernière, la Russie s'est classée sixième sur la liste des plus grands producteurs de bière au monde avec 8,2 milliards de litres, juste derrière l'Allemagne, qui s'est classée cinquième avec 8,5 milliards de litres, selon BarthHaas. Les quatre plus grands producteurs de bière au monde étaient la Chine avec 36 milliards de litres, suivie des États-Unis avec 20,4 milliards, du Brésil avec 14,3 milliards et du Mexique avec 13,5 milliards de litres.

En tout état de cause, la faible production de bière n'est pas due à un manque de houblon. L'année dernière, en effet, on a récolté beaucoup plus de houblon que nécessaire. Cependant, comme les agriculteurs ont généralement des contrats d'approvisionnement à long terme, cela a moins d'impact sur eux que la hausse actuelle des coûts, par exemple de l'énergie et de la main-d'œuvre, poursuit M. Hintermeier. Il ajoute que la récolte actuelle en Europe pourrait être beaucoup moins bonne en raison de la sécheresse qui sévit dans notre région.