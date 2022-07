Près de 100 000 ménages ont demandé un chèque mazout : quand les premiers versements seront-ils effectués ?

Face à l'augmentation des prix de l'énergie, le gouvernement a acté toute une série de mesures afin de réduire l'impact de la flambée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages. Ainsi, une baisse de la TVA sur le gaz a été mise en place, tandis que toutes les personnes se chauffant au mazout pourront, elles, bénéficier d'un chèque de 225 euros. De fait, depuis le 7 juillet dernier, tous les ménages ayant été livrés en gasoil de chauffage ou propane en vrac par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 à des fins de chauffage de leur résidence principale peuvent solliciter l'allocation.

Au total, le SPF Économie a reçu près de 100.000 demandes, 80.000 en ligne et 15.000 via le formulaire papier, comme le rapporte Sudinfo. Les premiers versements devraient être effectués dès le mois de septembre. De fait, traiter autant de demandes requiert du temps à l'administration du SPF. Les données des fournisseurs doivent être croisées informatiquement pour la version en ligne et manuellement pour la version papier avec celles des particuliers. Il arrive également que certains documents soit manquants ou erronés, une intervention humaine est alors obligatoire.

Pour rappel, les consommateurs peuvent introduire leur demande de prime jusqu'au 10 janvier 2023. Pour avoir plus d'informations sur les documents à fournir c'est par ici que cela se passe.