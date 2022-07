La vente de véhicules utilitaires dans l'UE s'effondre

La vente de véhicules utilitaires de l'Union européenne s'est effondrée au premier semestre, indique mercredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea). Les ventes ont diminué de 20,3 % durant les six premiers mois de l'année, les principaux marchés de l'UE accusant de fortes pertes. Ainsi, les ventes de véhicules utilitaires ont baissé au premier semestre de 30,4 % en Espagne, de 22,1 % en France, de 18,8 % en Allemagne et de 10,3 % en Italie.

Entre janvier et juin, le marché européen des véhicules utilitaires légers (jusqu'à 3,5 tonnes) a reculé de 23,9 %, avec un total de 653.731 immatriculations. Le marché des poids lourds neufs (16 tonnes et plus) a connu une croissance modeste de 0,4 % (128.501 unités) tandis que les véhicules utilitaires moyens et lourds neufs (plus de 3,5 tonnes) ont baissé de 2,5 %. Les immatriculations de bus ont, elles, crû de 2,8 %.

Sur le seul mois de juin, le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires dans l'UE a diminué de 22,5 %, par rapport au mois de juin 2021, avec 144.210 unités. Ce sont surtout les camionnettes qui se sont moins vendues alors qu'elles représentent 80 % de l'ensemble des immatriculations de véhicules commerciaux. Les immatriculations de camions ont, elles, augmenté.

En Belgique, la baisse des ventes de véhicules utilitaires a atteint -26,7 % au premier semestre. Sur le seul mois de juin, les immatriculations ont diminué de 22,7 %.