Problème en voyage, que faire ?

En 2021, le Point de contact du SPF Economie a reçu 537 signalements concernant le secteur du voyage. Il s'agit de consommateurs mécontents qui invoquent leur droit à résilier des contrats, estimant que les services de voyage obtenus sont défectueux. Avec les récentes annulations de vols, 501 signalements ont déjà été soumis en 2022.

Si c'est votre cas, que pouvez-vous faire pour régler votre litige ? Le SPF Economie l'explique en quatre étapes.

1. Rassembler les preuves

"Si vous rencontrez un problème pendant vos vacances, rassemblez un maximum de documents justificatifs", conseille dans un communiqué le SPF Economie. "Quelles informations figuraient dans le contrat de voyage ou sur le site web ? Quelles informations avez-vous reçues par e-mail (ou par sms) ? Prenez si possible des photos (par exemple de la chambre d'hôtel dont la qualité laisse à désirer)."

2. Tenter de trouver un accord

"La solution la plus simple et la plus rapide est d'essayer de régler le problème directement avec l'hôtelier, la compagnie aérienne ou l'agence de voyages", poursuit le SPF. "Si vous y parvenez, vous serez immédiatement rassuré et le litige prendra fin."

3. Se tourner vers un service de médiation

Pas d'accord commun trouvé ? Vous pouvez le signaler au point de contact mis à votre disposition par le SPF Economie. Votre signalement sera analysé par l'inspection économique, qui décidera s'il est nécessaire d'ouvrir une enquête à l'encontre de l'organisateur de voyages.

"Nous vous conseillons aussi de contacter le plus rapidement possible un service de médiation qui tentera de mettre un terme à votre litige. Le service de médiation le plus adapté à votre problème dépend de votre situation spécifique."

4. Engager une action en justice

Toujours pas de solution trouvée, malgré l'intervention du service de médiation ? Vous pouvez porter l'affaire en justice.

Le SPF Economie avertit toutefois : "Les services de médiation sont gratuits ou n'engendrent que peu de frais, tandis qu'une procédure judiciaire peut rapidement être coûteuse. Nous vous conseillons dès lors de vous renseigner, par exemple auprès d'une Maison de Justice."