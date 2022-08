La rentabilité de l'industrie alimentaire wallonne minée par l'explosion d'une série de coûts

L'industrie alimentaire wallonne voit sa rentabilité minée par l'explosion d'une série de coûts, liés à la reprise post-Covid et à la guerre en Ukraine, mais elle se montre "résiliente", souligne lundi la fédération sectorielle Fevia Wallonie en marge de la Foire agricole de Libramont. Si les coûts (des matières premières, des transports, des emballages...) ont augmenté fortement avec la reprise post-covid, "le prix d'un conteneur a été multiplié par 10 et le délai pour la livraison de papier d'emballage est passé d'un à quatre mois", illustre Guy De Mol, administrateur délégué des Moulins de Statte. La guerre en Ukraine n'a rien arrangé, provoquant même certaines pénuries, notamment d'huile de tournesol.

Les prix énergétiques ont aussi flambé, notamment celui du gaz, fortement utilisé dans l'industrie de la transformation alimentaire. A cet égard, le secteur demande à être reconnu comme un secteur essentiel qui ne sera pas concerné par d'éventuelles restrictions en cas de pénuries de gaz cet automne/hiver et ce, "pour assurer la continuité de la production alimentaire".

La Fevia rappelle également que le coût de la main-d'œuvre augmente en Belgique, avec les indexations salariales, et que cela s'ajoute à un handicap salarial historique avec les principaux pays voisins actuellement estimé à plus de 20 %:

"Mais notre message est que le secteur est résilient face à la crise et a le regard tourné vers l'avenir", souligne Anne Reul, secrétaire générale de Fevia Wallonie. L'industrie alimentaire s'est dotée d'une "roadmap développement durable" et souhaite "travailler avec l'ensemble de la chaîne à un système alimentaire durable".

Nouvelles filières locales

Les investissements du secteur ont atteint 482 millions d'euros l'an dernier, repartant à la hausse, toutefois sans gommer la baisse de 2020, et l'emploi a continué à progresser, de près de 3 %, à 24.373 emplois directs, une croissance d'ailleurs observée en moyenne ces cinq dernières années, ce qui fait de l'industrie alimentaire le plus gros employeur industriel au sud du pays. Les offres d'emploi dans l'industrie alimentaire ont bondi de 43 %.

Mais nombre d'entreprises éprouvent des difficultés à embaucher. "On constate aussi une pénurie de main-d'œuvre, notamment des profils techniques liés à la production, à la maintenance...Parfois, certaines lignes de production sont arrêtées par manque de travailleurs", regrette Anne Reul. Les métiers de la boulangerie et de la boucherie sont également notoirement en manque de bras.

Par rapport à l'objectif de développement de nouvelles filières locales, créatrice de valeur ajoutée, susceptible également d'apporter de nouveaux marchés aux agriculteurs, Fevia Wallonie se réjouit d'une série de nouvelles initiatives, soutenues par le gouvernement wallon dans le cadre du plan de relance, autour du blé et de l'épeautre ou encore des protéines végétales. Rappelons, par exemple, la création de la société Go4Plant en vue d'exploiter une filière de protéines végétales alternatives à la viande et qui a déjà débouché sur la production et la vente d'aliments finis (burger, haché, nuggets) sous la marque "Youpea!". Le gouvernement wallon en espère la création de plusieurs centaines d'emplois.