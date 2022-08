Les prix du gaz européen quatre fois supérieurs à ceux d'il y a un an

Les prix du gaz en Europe augmentent à nouveau ce lundi matin. L'Europe continue à avoir des difficultés à faire face à la réduction de l'approvisionnement en provenance de Russie. Sur le marché à terme néerlandais, le prix du gaz naturel pour livraison en septembre avait augmenté de 4,7 % pour atteindre 199,9 euros par mégawattheure à 10h45. Plus tôt dans la matinée, l'indice de référence européen avait culminé à plus de 203 euros. Les prix actuels sont plus de quatre fois supérieurs à ceux d'il y a un an.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement en gaz russe, dans un contexte de tensions entre Moscou et l'Occident au sujet de l'incursion de la Russie en Ukraine, continuent de peser sur le marché. Samedi, la compagnie gazière publique russe Gazprom a cessé ses livraisons à la Lettonie. Selon les Russes, le pays balte aurait violé les termes du contrat.

Les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1 sont également tombées à 20 % de leur capacité depuis mercredi dernier.

L'approvisionnement en provenance de Moscou reste important pour reconstituer les stocks pour l'hiver à venir.