L'UE verse la première tranche d'un prêt d'urgence d'un milliard d'euros à l'Ukraine

La Commission européenne a versé ce lundi la première tranche d'un prêt d'urgence d'un milliard d'euros à l'Ukraine. Il s'agit d'une aide macrofinancière destinée à aider le pays à répondre à ses besoins financiers les plus urgents et à assurer le fonctionnement de son administration publique pendant la guerre avec la Russie.

Un demi-milliard d'euros a été déboursé, et ce mardi la deuxième tranche de 500 millions d'euros suivra, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, l'UE avait approuvé un prêt d'urgence de 1,2 milliard d'euros. En raison de la menace de guerre russe, l'Ukraine était déjà confrontée à une importante fuite de capitaux et avait perdu son accès aux marchés.

Maintenant que la guerre fait rage depuis plus de cinq mois, l'Ukraine a vu ses recettes fiscales et d'exportation s'effondrer, tandis que les dépenses ont explosé. C'est pourquoi l'UE est venue au secours de Kiev en lui accordant un prêt à long terme d'un milliard d'euros à des conditions favorables. Ainsi, les frais d'intérêt seront exceptionnellement couverts par le budget européen.

Pour financer le fonds d'aide, la Commission européenne emprunte des capitaux sur les marchés au nom de l'UE. La Commission européenne a également versé 50 millions d'euros d'aide macrofinancière à la Moldavie, dont 35 millions d'euros de prêts à long terme et 15 millions d'euros de dons. L'économie du petit et pauvre voisin de l'Ukraine souffre de la guerre. En outre, le pays accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens en Europe par rapport à sa population.