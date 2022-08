Un peu moins de 200 000 visiteurs pour la 86e Foire de Libramont

La 86e édition de la Foire agricole de Libramont, qui se clôture ce lundi soir avant deux journées de démonstrations forestières à Bertrix, a accueilli un total de 198 932 visiteurs sur ses quatre jours, soit légèrement plus qu'en 2019 (198 051 visiteurs) mais moins qu'en 2018 (203 852 visiteurs), a-t-on appris auprès des organisateurs. Le record de fréquentation sur quatre jours de l’événement remonte à 2012, année d'inauguration du bâtiment principal LEC (Libramont exhibition & congress), avec 219 328 visiteurs. Cette édition 2022 marquait le retour de la grand-messe du monde agricole belge après trois ans d'éclipse et deux éditions annulées, en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid-19.

Sur le thème "Ici commence un monde durable", l'événement a profité d'une météo particulièrement avantageuse pour drainer la foule, surtout durant le week-end et particulièrement la journée de dimanche. La 86e édition de la Foire de Libramont s'est déroulée dans le calme, contrairement à certaines années qui avait notamment vu les éleveurs laitiers exprimer leur colère contre des prix du lait trop bas.

La journée de dimanche s'est toutefois terminée par une grosse frayeur, lorsque, après 18h, la flèche d'un camion-grue s'est cassée et est retombée de plusieurs mètres en contrebas, provoquant des dégâts matériels mais ne faisant, par chance, aucun blessé.

Une année sur deux, la Foire agricole de Libramont se prolonge par deux jours de démonstrations en forêts. Ce sera le cas ces mardi et mercredi, en forêt de Bertrix. Les journées "Demo Forest" avaient attiré plus de 42 500 visiteurs en 2019.