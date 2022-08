Les inondations et tempêtes dans le monde ont coûté 70 milliards d'euros au premier semestre

Loi interprétative sur les catastrophes naturelles : Les assureurs en justice pour éviter "des primes dans un trou vide"

Les assureurs ont déposé ce mardi un recours en suspension et en annulation devant la Cour constitutionnelle. En cause : une loi interprétative incluant les dégâts de sécheresse dans les catastrophes naturelles. Et qui permettrait de dédommager pour des fissures notamment.