L'inflation totale à près de 10 % en Belgique, un record depuis 1997

D'avril à juin, l'inflation totale s'est établie à 9,9 % en moyenne en Belgique, indique jeudi l'Observatoire des prix. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 1997, année où les calculs selon la méthodologie d'Eurostat ont débuté. L'inflation a été alimentée par la flambée des prix de l'énergie (+64,3 % au deuxième trimestre), dans la foulée de la guerre en Ukraine. Presque deux tiers de l'inflation totale en Belgique sont dus à l'inflation de l'énergie.

Mais depuis la fin de 2021, l'inflation augmente également pour tous les autres groupes de produits. Au deuxième trimestre, l'inflation était déjà de 6,5 % pour les produits alimentaires, selon l'Observatoire des prix.

Les principaux voisins de la Belgique n'échappent pas à l'inflation galopante. Alors que l'inflation totale aux Pays-Bas (10,4 %) est encore plus élevée qu'en Belgique, elle est nettement plus faible en Allemagne (8,3 %) et surtout en France (5,9 %).