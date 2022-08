Un gazoduc reliant la Belgique et le Royaume-Uni mis à l'arrêt

Le gazoduc "Interconnector", reliant le Royaume-Uni à la Belgique, a été mis à l'arrêt en raison d'un problème avec le système de filtration dans le terminal anglais de Bacton, selon la société qui l'exploite. Le gazoduc relie Zeebrugge et Bacton, au Royaume-Uni. Le gaz naturel y circule dans les deux sens entre le continent et le Royaume-Uni. En hiver, le gaz naturel circule plutôt vers Bacton.

Ce jeudi, l'infrastructure aurait dû acheminer 205 350 MWh de gaz de Zeebrugge vers Bacton.

Plus tôt dans la journée, des informations avaient fait état d'une diminution ce jeudi de la capacité du gazoduc. L'Interconnector est aux mains de l'entreprise belge Fluxys (76,32 %) et de l'entreprise italienne SNAM (23,68 %). Annuellement, 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel sont acheminés via l'Interconnector vers la Belgique pour 25,5 milliards de mètres cubes dans l'autre sens.