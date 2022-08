Le trafic sur le Rhin bientôt interrompu ? Les entreprises belges prennent leurs précautions

Le Rhin, l'un des plus longs fleuves d'Europe et l'un des piliers de l'économie, souffre d'une sécheresse extrême depuis des semaines.

Malgré la sécheresse persistante, le président de la direction allemande des voies navigables et de la navigation, Hans-Heinrich Witte, ne s'attend pas à ce que la navigation sur le Rhin soit interrompue. "C'est théoriquement possible, mais je ne le considère pas comme probable", a-t-il déclaré au Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Les faibles niveaux d'eau sur le Rhin signifient en effet que le trafic maritime peut transporter beaucoup moins de marchandises. "Cela signifie que l'espace de chargement sur les navires est limité", a-t-il déclaré. "Alors, il faut que davantage de transports se fassent par la route et le rail".

L'Institut allemand d'hydrologie (BfG) a récemment déclaré que les péniches peuvent encore passer la route du Rhin moyen jusqu'à un niveau d'eau d'environ 30 à 35 centimètres à la jauge de Kaub. Les prévisions pour le début de la semaine prochaine annoncent des niveaux d'eau allant jusqu'à 33 centimètres.

La question est de savoir s'il est encore rentable pour les bateaux de navigation intérieure d'y passer. Le trafic maritime sur le Rhin est particulièrement important pour le transport du charbon et des produits pétroliers.

Plusieurs entreprises ont déjà pris des mesures de précaution au cours des dernières semaines. Le géant de la chimie BASF, par exemple, transporte désormais davantage de marchandises par le rail et a également commandé des barges à faible tirant d'eau. Pour le moment, il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise, mais comme le rapporte Bloomberg, il n'est pas exclu que certaines usines produisent moins dans les semaines à venir.

Le producteur d'électricité Uniper a répété jeudi qu'il n'était pas en mesure de livrer suffisamment de charbon par train pour pouvoir fonctionner à pleine capacité pendant une période plus longue. A partir de septembre, la production de la centrale Staudinger-5 risque donc d'être limitée. Cette centrale est située à 30 kilomètres de Francfort.

Le géant de l'acier Thyssenkrupp indique que sa cellule de crise se réunit quotidiennement pour discuter de la situation. L'entreprise utilise déjà des navires à plus faible tirant d'eau, afin de pouvoir continuer à approvisionner le site de Duisbourg.

Les entreprises belges se préparent

Les entreprises belges ressentent également l'impact et prennent des précautions, selon une enquête du journal économique De Tijd. Pour le secteur des matériaux de construction et les centrales à béton, qui utilisent du sable de rivière pour leur production, les faibles niveaux d'eau du Rhin constituent un problème aigu. L'approvisionnement de ce sable est déjà ralenti et pourrait continuer à être perturbé dans les mois à venir.

Diverses entreprises, comme le fabricant de matériaux de construction Orbix, basé à Genk, qui exporte vers l'Allemagne des granulés recyclés pour le béton et l'asphalte, se plaignent dans le journal de la hausse des coûts de transport. Elles s'ajoutent aux surcharges de carburant qui peuvent atteindre 100 % en raison de la crise énergétique. Dans le port d'Anvers, par exemple, de plus en plus d'entreprises passent du transport par eau au transport par rail ou par route.

C'est également ce que craint Jo Van Duynslaeger de l'Association des armateurs belges de la batellerie et du Rhin (VBR). "À court terme, les faibles niveaux d'eau semblent être une bonne nouvelle pour la navigation intérieure, car les tarifs ont énormément augmenté. Mais à plus long terme, les entreprises peuvent rechercher des transports moins chers", dit-il. Ceci alors que des efforts ont été faits ces dernières années pour promouvoir le transport de marchandises par voie d'eau. Il faudrait donc investir davantage dans les voies navigables (écluses, plus de profondeur,...) pour qu'elles restent attractives pour le transport de conteneurs, certainement avec de nouvelles périodes de sécheresse prolongée.