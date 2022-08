Accueil Economie Conjoncture Les Etats-Unis veulent aussi un impôt minimum pour leurs multinationales Tiens, tiens, une imposition minimale de 15%. Sur le plan international, ce taux est parlant, puisque c’est celui qui est proposé depuis belle lurette par l’Union européenne et l'OCDE... François Mathieu Journaliste - Editorialiste





L’impôt "US" de 15% frappe le revenu comptable des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard de dollars. ©AP

On a fait grand cas la semaine dernière du vote au Congrès américain, quelques jours après le Sénat, du "Inflation Reduction Act of 2022" du clan démocrate. Ce vaste plan pour le climat et la santé, notamment, et c’est un peu plus passé sous les radars, sera essentiellement financé par une imposition...