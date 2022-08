Unizo appelle le gouvernement à revoir l'offre excédentaire de supermarchés

Buurtsuper.be, la branche d'Unizo représentant les commerces alimentaires indépendants, souhaite que le gouvernement prenne des mesures pour lutter contre l'offre excédentaire des supermarchés et la diminution des marges. L'organisation flamande d'entrepreneurs préconise, entre autres, des restrictions sur les promotions et une meilleure répartition du nombre de supermarchés sur le territoire. Alors que dans de nombreux endroits en Flandre, il y a une surabondance de supermarchés, dans certains villages et petites communes, au contraire, les magasins locaux disparaissent. C'est pourquoi, selon Buurtsuper.be, il faut travailler à une optimisation de la planification de la distribution. "Les habitants ont droit à un service de première ligne et le gouvernement devrait donc mieux soutenir les initiatives privées visant à garantir ce type de service pour les personnes moins mobiles", peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

L'organisation souhaite également que le gouvernement belge exhorte l'Europe à réévaluer la directive Bolkestein, qui interdit aux États membres de refuser l'installation de supermarchés pour des raisons économiques (de type sursaturation).

Enfin, Buurtsuper.be demande que des restrictions soient imposées - tout comme en France - sur les promotions de type 1+1 gratuit, avec lesquelles les groupes de supermarchés tentent d'augmenter leur chiffre d'affaires et leur part de marché. Ces pratiques entraînent une baisse générale des marges bénéficiaires pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, alors que de nombreux franchisés sont déjà à la peine cette année, selon l'organisation.