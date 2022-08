Délais plus longs et prix revus à la hausse : l'achat d'une voiture neuve toujours plus difficile

L'automobile fait partie des secteurs les plus touchés par les pénuries de composants électroniques, la hausse des coûts des matières premières ou encore l'important rallongement des délais. Une situation qui se répercute inévitablement sur les consommateurs, comme en témoigne Test Achats. "Au cours de ces trois derniers mois, Test Achats a été sollicité par plus de 200 consommateurs afin de signaler des soucis avec l'achat de leur véhicule neuf", indique l'organisation de défense des consommateurs.

Des demandes qui concernent deux axes principaux. "Dans la majorité des cas, soit la date de livraison prévue est (fort) retardée, soit la voiture choisie ne peut plus être livrée et il est réclamé au consommateur un supplément pour un modèle plus récent."

Inclure les délais de livraison dès le départ

Si elle rappelle que les clients n'ont "aucune obligation d'accepter des ajustements imprévus et des prix plus élevés", l'organisation en appelle également à la compréhension de la part des personnes concernées. "Test Achats reçoit nombre de plaintes concernant des délais prolongés de six mois à parfois un an. Si la situation peut être compliquée pour l'acheteur, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que l'attente. L'achat du véhicule peut être annulé si le nouveau délai de livraison convenu n'a pas été respecté, mais dans ce cas, l'on reste sans véhicule. Le délai d'attente étant prolongé chez toutes les marques, le souci semble se généraliser", détaille-t-elle.

Les consommateurs qui souhaitent se protéger doivent penser à ce facteur dès le départ. "Si le véhicule doit être livré dans un certain délai précis, il faut l'inclure comme élément essentiel dans le bon de commande. Le contrat pourra alors immédiatement être résilié si le premier délai de livraison n'est pas respecté. Dans tous les autres cas, il vaut mieux être patient", précise Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

Des coûts supplémentaires ?

Ces nouvelles conditions de marché peuvent aussi entraîner des suppléments. Certains véhicules ne pouvant plus être livrés, des concessionaires peuvent proposer d'autres modèles, plus récents, mais aussi plus chers. "Ceci ne s'applique que si la voiture initialement commandée n'est plus disponible. Un vendeur ne peut pas vous facturer de supplément si la voiture que vous avez commandée peut être livrée plus tard", précise encore Test Achats.

"En cas de problème, il est conseillé de contacter directement le vendeur pour discuter des alternatives possibles, et d'un éventuel geste commercial. Il sera plus simple et rapide de trouver un compromis avec un peu de bonne volonté des deux parties", conclut le porte-parole.