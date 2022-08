L'inflation en Belgique est passée de 1,4 % à 10,4 % entre juillet 2021 et 2022, selon Eurostat

Le taux d'inflation de la zone euro s'est établi à 8,9 % en juillet, contre 8,6 % en juin. Le taux d'inflation de l'Union européenne progresse également légèrement pour s'établir à 9,8 % contre 9,6 % en juin, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France, à Malte (6,8 % chacun) et en Finlande (8 %). Les taux les plus élevés ont quant à eux été enregistrés dans les Pays Baltes : Estonie (23,2 %), Lettonie (21,3 %) et Lituanie (20,9 %).

La Belgique connaît un taux légèrement supérieur à la moyenne européenne, de 10,4 %, stable par rapport à juin (10,5 %). Il y a un an, l'inflation en Belgique s'élevait à 1,4 %.

Le mois passé, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'énergie (+4,02 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+2,08), des services (+1,60) et des biens industriels hors énergie (+1,16).