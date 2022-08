Les agriculteurs demandent des mesures "ambitieuses" pour lutter contre la sécheresse

L'Union des agriculteurs et l'ABS regrettent que des mesures "ambitieuses" n'aient pas encore été prises pour réduire l'utilisation non essentielle de l'eau, comme le lavage des voitures ou l'arrosage des pelouses, déplorent-ils dans un communiqué de presse. Alors que les agriculteurs sont confrontés à des interdictions de captage parce que les cours d'eau sont trop bas, ils sont toujours autorisés à arroser les pelouses. "Je ne peux plus expliquer cela aux agriculteurs et aux maraîchers", déclare Hendrik Vandamme, président de l'ABS.

Les organisations souhaitent que le gouvernement prenne des mesures dès maintenant afin d'éviter que les agriculteurs n'aient à économiser de l'eau dans la production alimentaire plus tard.

"Le secteur de l'agriculture et de l'horticulture nous fournit des aliments vitaux et travaille avec des plantes et des animaux vivants. Même une interruption temporaire de l'approvisionnement en eau peut avoir des conséquences désastreuses ou ruiner la récolte d'une année entière", indique le rapport.