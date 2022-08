Accueil Economie Conjoncture Les Verts veulent taxer les vols en jets privés : “Une nouvelle idée populiste”, s’insurge le MR Groen, rejoint par Ecolo, veut une taxe “d’au moins 3 000 euros” par vol en jet privé en Belgique. Une proposition qui déplaît au président du MR qui se dit “fatigué de la rage taxatoire” des deux partis verts. Raphael Meulders Selon l'ONG européenne Transport et Environnement, entre 2015 et 2019, les émissions des jets privés européens ont augmenté de 31 %. ©JC Guillaume

Taxer les vols en jet privé au départ de la Belgique. Voici la proposition de Groen. "Si l'on calcule par passager, les jets privés sont jusqu'à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux et même 50 fois plus polluants que les trains", explique Nadia Naji, la coprésidente des verts flamands. Pourtant, ils restent presque totalement exonérés...