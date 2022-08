Le prix belge de l'électricité atteint un nouveau record

Le manque de vent et la prévision de nouvelles températures élevées la semaine prochaine ont poussé les tarifs vers le haut. Une moyenne de 561,94 euros par mégawattheure pour livraison lundi a été atteinte sur le marché de gros dimanche, selon un négociant. Il s'agit d'un nouveau record, le précédent datant du 17 août (541 euros le MWh).

Les prix records du gaz, l'indisponibilité de plusieurs centrales nucléaires françaises et les faibles niveaux d'eau, qui entraînent une baisse de la production des centrales hydroélectriques, expliquent cette envolée des prix. En outre, le manque de vent en Europe continentale et les nouvelles températures élevées prévues la semaine prochaine (avec plus de 30°C annoncés), qui augurent d'une utilisation accrue de l'air conditionné, exercent aussi une pression sur les tarifs.

En raison des prix encore plus élevés en France et en Allemagne, l'électricité est également massivement exportée, ce qui entraîne des prix élevés également en Belgique.

Quiconque doit conclure un nouveau contrat énergétique en août devra compter sur des prix records de l'électricité et du gaz. Le régulateur flamand Vreg estime que la facture annuelle moyenne d'électricité atteindra 2.154,58 euros et celle de gaz 3.791,10 euros.