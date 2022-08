La Banque centrale chinoise baisse une nouvelle fois ses taux d'intérêt de référence

La Banque centrale chinoise a abaissé lundi une nouvelle fois cette année deux de ses taux d'intérêt de référence, une mesure destinée à soutenir une économie fragilisée par une crise de l'immobilier et les restrictions sanitaires. La Chine est la dernière grande économie à maintenir une stricte politique sanitaire dite "zéro Covid", qui entraîne confinements et mises à l'arrêt inopinées d'entreprises dès la découverte de cas positifs, pénalisant l'activité.

De son côté, l'immobilier, qui représente avec la construction plus du quart du PIB de la Chine, est en souffrance depuis les mesures adoptées par Pékin en 2020 pour réduire l'endettement du secteur.

Au deuxième trimestre, le géant asiatique a vu sa croissance fortement ralentir sur un an à +0,4 %, soit sa pire performance depuis 2020. La Chine a de nouveau dévoilé des indicateurs économiques décevants en juillet.

Dans ce contexte, Pékin, qui cherche à stimuler la reprise, a procédé lundi à une nouvelle baisse de taux. Le "loan prime rate" (LPR) à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,70 % à 3,65 %, et celui à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, a été abaissé de 4,45 % à 4,3 %, a annoncé la banque.

Ces deux taux sont désormais à leur plus bas historique, à rebours des autres grandes économies qui tendent, elles, à les remonter. Le LPR à un an avait été baissé la dernière fois en janvier, celui à cinq ans, en mai.

La mesure est censée encourager les banques à accorder davantage de crédits à des taux plus avantageux, ce qui devrait par ricochet soutenir l'activité.