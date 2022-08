Rien qu'en juillet, la Chine a acheté pour plus de 7 milliards de dollars d'énergie russe.

La Chine importe toujours plus d'énergie russe malgré la guerre

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine a acheté plus de combustibles fossiles à la Russie qu'un an auparavant. Elle reste dès lors largement dépendante de l'énergie russe. Depuis le début du conflit, la Chine a ainsi acheté à la Russie pour un total de 35 milliards de dollars (l'équivalent de près de 35 milliards d'euros) de pétrole brut, de gaz et de charbon. L'année dernière, cela représentait encore environ 20 milliards de dollars.

Rien qu'en juillet, la Chine a acheté pour plus de 7 milliards de dollars d'énergie russe. Au cours du même mois de l'année dernière, ce montant était légèrement inférieur à 5 milliards de dollars. Les importations de pétrole brut et de gaz liquéfié (GNL) ont également augmenté en juillet par rapport à l'année précédente. Les importations d'énergie ont ainsi représenté 70 % des importations totales en provenance de Russie en juillet.

La Russie est désormais le principal fournisseur d'énergie de la Chine, supplantant l'Indonésie. Ce pays d'Asie du Sud-Est avait précédemment augmenté les prix, dissuadant les acheteurs. La Russie, quant à elle, vend des carburants à la Chine, parfois à un taux réduit.

La Chine a, en outre, importé une quantité record de charbon de plus de 7 millions de tonnes en juillet, soit une augmentation de 14% en glissement annuel. La quantité de charbon à coke, destiné à l'industrie sidérurgique, a progressé de 63 % au cours du mois.