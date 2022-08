L'économie britannique s'est contractée comme jamais depuis 1709

L'économie britannique s'est contractée de 11% en 2020, au début de la pandémie de coronavirus, selon l'office britannique des statistiques. Il s'agit de la plus forte contraction depuis 1709. Auparavant, les comptables britanniques avaient tablé sur une baisse de 9,3 %. Le recul au cours du premier trimestre de 2020 a également été plus important. À ce moment-là, la contraction a en effet été de 21 %, au lieu des 19,4 % estimés précédemment. D'après l'Office for National Statistics, cet ajustement est dû aux informations supplémentaires qu'il a obtenues des entreprises concernant les coûts qu'elles ont supportés et les ajustements de prix qu'elles ont effectués.

L'hiver 1708-1709 avait été très rude dans une grande partie de l'Europe, avec des mois de gel. En Angleterre, cette période est connue sous le nom de 'The Great Frost'. À cause de ce froid, de nombreuses personnes et animaux sont morts et le pays a souffert du froid pendant des mois, ce qui a réduit les récoltes en 1709.