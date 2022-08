Le président américain Joe Biden s'est entretenu dimanche avec les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni au sujet d'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran.

Les tarifs du pétrole en baisse en raison de la demande et du dialogue avec l'Iran

Les prix du pétrole étaient en baisse ce lundi matin. Les investisseurs considéraient en effet la perspective de voir l'Iran apporter davantage de pétrole sur le marché à long terme, alors que les perspectives de croissance économique et donc de demande de pétrole étaient en baisse. Le prix du baril de pétrole Brent reculait de 1,3 % à 95,42 dollars et celui de pétrole américain régressait de 1,4 % à 89,53 dollars. Le président américain Joe Biden s'est entretenu dimanche avec les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni au sujet d'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran, ce qui pourrait conduire à une augmentation de l'approvisionnement en pétrole.

Ces pays ont discuté des "négociations en cours" sur un accord nucléaire, y compris "la nécessité d'un soutien supplémentaire pour les partenaires au Moyen-Orient", selon un résumé américain de la conversation publié dimanche.

Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fin février, les prix du pétrole s'étaient envolés. Depuis lors, ils ont à nouveau baissé. C'est surtout la crainte d'une récession économique qui a mis les prix du pétrole sous pression.