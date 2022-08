L'euro de nouveau dépassé par le dollar

Le dollar est passé quelques instants lundi au-dessus du seuil d'un euro, le billet vert profitant de la détermination de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) à resserrer leur politique monétaire. Alors que l'économie européenne va souffrir du bond des prix de l'énergie, ce qui va limiter la marge de manoeuvre de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre, l'euro perdait vers 10h20 0,35 % à 1,0000 dollar, après avoir reculé à 0,9994 dollar, et la livre 0,33 % à 1,1790 dollar, des niveaux plus vus depuis mi-juillet lorsque l'euro et le dollar avaient atteint la parité pour la dernière fois. Deux jours plus tôt, la monnaie européenne était tombée sous le dollar pour la première fois depuis 2002.

La crainte d'un ralentissement économique mondial conduit les investisseurs à se réfugier dans le dollar américain, considéré comme une "valeur refuge". En outre, la banque centrale américaine est beaucoup plus proactive que la BCE européenne pour freiner l'inflation galopante par des taux d'intérêt plus élevés.

Les producteurs européens qui exportent profitent relativement d'un euro plus faible car leurs produits deviennent moins chers pour les clients en dehors de la zone euro. Inversement, l'importation de biens - dont le pétrole et le gaz - devient plus coûteuse.

L'affaiblissement de l'euro rend par ailleurs plus cher l'achat de dollars pour les personnes qui paient avec la monnaie unique européenne, par exemple pour partir en vacances aux États-Unis. Pour les Américains, en revanche, il devient moins cher d'acheter des euros pour profiter de vacances en Europe.