Après le record de lundi, les prix du gaz continuent de s'envoler

Les prix du gaz en Europe continuent d'augmenter mardi, après avoir atteint un nouveau niveau record lundi. Il est à craindre que les pénuries de gaz pendant la période hivernale à venir n'aient un impact sérieux sur l'économie. Le prix du gaz naturel a augmenté mardi matin de 5,2 % pour atteindre 291 euros par mégawattheure. La société russe Gazprom interrompra l'approvisionnement en gaz via le gazoduc Nord Stream pendant trois jours à partir du 31 août pour des travaux de maintenance. On craint toutefois que l'oléoduc soit hors service plus longtemps que prévu, ce qui compromettrait encore davantage l'approvisionnement de l'Europe.

Depuis des semaines, Gazprom ne pompe qu'environ un cinquième de sa capacité maximale de gaz par Nord Stream. Les responsables politiques européens affirment que la baisse des livraisons est motivée par des raisons politiques, en réponse aux sanctions européennes contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

Au cours du week-end, des responsables politiques allemands ont mis en garde contre des difficultés d'approvisionnement en gaz. Le gouvernement allemand compte donc sur une baisse de 20 % de la consommation. Lundi, le Premier ministre belge Alexander De Croo a également lancé un avertissement : selon lui, non seulement les mois à venir seront difficiles, mais aussi "les cinq à dix prochains hivers seront difficiles".

Sur le marché à terme néerlandais, la référence en Europe, le prix du gaz naturel a atteint 276,75 euros par mégawattheure lundi. C'était environ 13 % de plus que vendredi soir. Les prix sont maintenant environ 15 fois plus élevés que la moyenne pour cette période de l'année.

Les prix de l'électricité ont également augmenté.