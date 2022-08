L'activité économique de la zone euro se contracte à nouveau

L'activité économique dans la zone euro s'est contractée pour le deuxième mois consécutif en août. C'est ce que révèlent les chiffres de l'institut d'études de marché S&P Global. Ces données constituent une nouvelle preuve que la zone euro souffre d'une inflation élevée, qui exerce une pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Les entreprises doivent également faire face à des coûts d'achat élevés et à des pénuries de personnel. Une récession pour le bloc de 19 nations semble donc de plus en plus probable. Selon S&P Global, l'indice composite des directeurs d'achat, qui porte sur l'activité dans les secteurs de l'industrie et des services de la zone euro, a diminué à 49,2 ce mois-ci, contre 49,9 le mois précédent. Une lecture de 50 ou plus indique une croissance, tandis qu'une lecture inférieure à ce chiffre indique une contraction. Les économistes avaient prévu une contraction légèrement plus importante. Le secteur des services a encore affiché une légère croissance, mais l'industrie a de nouveau enregistré une contraction.

L'activité économique en Allemagne s'est également contractée à nouveau en août. L'activité dans le secteur des services en Allemagne a diminué plus que prévu, tandis que la contraction dans l'industrie a été moins importante que prévu. En juillet, la plus grande économie de la zone euro s'est contractée pour la première fois cette année.

L'Allemagne est apparue comme le point faible pendant les mois d'été, en raison d'une inflation élevée et des incertitudes causées par la guerre en Ukraine. L'industrie allemande a été durement touchée par la hausse des coûts de l'énergie et par une pénurie persistante d'approvisionnement. En outre, le secteur des services du pays affiche une croissance beaucoup plus faible que celle des pays méditerranéens, par exemple, qui bénéficient d'un tourisme accru.

Toutefois, l'économie française a également enregistré une contraction inattendue ce mois-ci. C'est la première fois en dix-huit mois. L'activité de l'industrie française s'est contractée pour atteindre son plus bas niveau en 27 mois et la croissance du secteur des services a chuté plus fortement que prévu.