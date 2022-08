Le nombre de séjours à la Côte a augmenté de 79 %

Les touristes belges n'ont pas non plus boudé l'étranger en cette année marquée par une liberté de voyage retrouvée.

Les Belges ont repris en nombre le chemin des vacances en 2022, après avoir mis de nombreux projets de voyages entre parenthèses pendant deux années marquées par la crise sanitaire. Ils ont entrepris plus de quatre millions de voyages (affaires et vacances confondus) au premier trimestre 2022, soit 27 % de départs en plus par rapport à la moyenne des premiers trimestres 2016-2019, ressort-il des chiffres publiés jeudi par Statbel. Au total, les voyages destinés aux vacances ont connu une belle augmentation de 33 %.

Parmi ces voyages dédiés aux loisirs, l'office belge de statistiques constate une augmentation de 46 % des voyages en Belgique par rapport à la moyenne des premiers trimestres de la période 2016-2019. Le succès de la Côte belge n'est plus à prouver avec une augmentation de 79 %. Au total, les Belges ont effectué près d'1,1 million de voyages au sein du Plat Pays durant cette période.

Les touristes belges n'ont pas non plus boudé l'étranger en cette année marquée par une liberté de voyage retrouvée. Au total, 21 % de voyages à l'étranger en plus ont été enregistrés, avec une augmentation de 51 % pour la France. En termes de popularité, l'Hexagone est le pays européen le plus visité par les Belges au premier trimestre, suivi par l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne. Près de trois millions de voyages ont été effectués en Europe durant les trois premiers mois de l'année.

Le tourisme hors de l'Europe connaît un redémarrage plus timide et affiche une diminution de voyages au premier trimestre de 2022 de l'ordre de 6 %.

Les voyages d'affaires semblent moins prisés. Statbel compte en effet 26 % de voyages d'affaires en moins par rapport à la même période en 2016-2019. Le développement des réunions à distance grâce aux nouvelles technologies pourrait ne pas être étranger à ce phénomène, comme le note l'office belge des statistiques.