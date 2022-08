Ces destinations qui ont séduit les Belges durant les vacances d'été : "Le pays a attiré plus d'un tiers des vacanciers partis en avion"

Le secteur aérien et du tourisme misaient beaucoup sur l'été 2022. Ils sortaient de plusieurs saisons difficiles à cause de la pandémie du Covid-19 et des restrictions sanitaires. "Les vacanciers belges ont été nombreux à concrétiser leurs projets de voyages jusqu'alors en suspens. TUI a enregistré une croissance de 70 % du nombre de réservations pour des vacances en avion par rapport à l'été 2021", se félicite l'entreprise dans un communiqué. Tous modes de transport confondus, la hausse était de 53 %. "Ce résultat est la preuve d'une confiance retrouvée, d'une offre beaucoup plus importante après la réouverture des destinations non européennes et de la levée de la plupart des restrictions."

Des offres moins avantageuses financièrement

Si la crise sanitaire n'était plus vraiment à l'ordre du jour durant cet été, les habitudes prises ces dernières années restent. Les voyageurs belges se sont montrés prudents, avec beaucoup de réservations en dernière minute. Résultat ? "De nombreux vacanciers ont été surpris de constater que beaucoup d'hôtels étaient déjà complets. Les vacanciers européens - et surtout britanniques - ont réservé en masse leurs vacances d'été dès la mi-janvier", analyse TUI. "Par manque de disponibilités, les promotions traditionnelles de dernière minute étaient donc moindres cette année et le budget moyen pour des vacances en avion réservées en last minute était de 26 % supérieur à celui de l'été 2019, passant de 987 euros à 1248 euros par personne."

Cette dynamique n'a toutefois pas chamboulé la hiérarchie habituelle au niveau des destinations. "L'Espagne a rassemblé plus d'un tiers des vacanciers partis en avion, les îles grecques sont toujours aussi populaires (22 % des réservations) et la Turquie a retrouvé son public d'antan, principalement familial, en attirant 17 % des voyageurs chez TUI", ajoute encore le voyagiste. "La riviera turque (Antalya) connue pour son offre all inclusive à l'excellent rapport qualité-prix, a d'ailleurs été la région la plus réservée pour les mois de juillet et août. "

Dans l'ensemble, "les taux d'occupation moyens étaient de 95 %, les avions de la compagnie aérienne TUI fly ont fait le plein tout l'été", se félicite-t-il.

La voiture aussi

Les vacances en voiture n'étaient pas en reste, avec une hausse de 38 % des réservations par rapport à 2021. Là encore, les destinations les plus prisées restent dans la lignée des années précédentes. "La France a réuni plus d'un tiers des vacanciers (35 %), suivie de l'Autriche (20 %). L'Espagne suit avec 18 % des réservations. Comme pour les vacances en avion, les disponibilités en dernière minute de ces pays étaient aussi limitées et de nombreuses familles ont dû revoir leurs plans. Le budget moyen par personne était donc également plus élevé : de 446 euros par personne en 2019 à 542 euros cet été."

Du côté des citytrips, Paris, Rome, Barcelone, Valence et Lisbonne formaient le top 5 des villes les plus visitées.

"Pendant l'incertitude de la crise du coronavirus, les agences de voyages étaient une source d'information essentielle pour tous les voyageurs. C'est encore le cas cet été : deux voyageurs sur trois ont fait appel aux services d'un agent de voyages pour leurs vacances, alors que 35 % d'entre eux ont réservé en ligne", conclut TUI.