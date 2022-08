Elon Musk encourage la planète à faire "plus de bébés" : "Pour perpétuer la civilisation"

L'homme le plus riche du monde, l'entrepreneur Elon Musk, lui-même père de dix enfants, a appelé lundi ses contemporains à faire "plus de bébés", jugeant que le déclin démographique était un des défis les plus pressants de la planète.