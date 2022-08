Tous les pays du G7 enregistrent désormais des niveaux de PIB égaux ou supérieurs aux niveaux pré-pandémiques

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié ses estimations provisoires sur l'évolution du produit intérieur brut (PIB) durant le deuxième trimestre de cette année. Il en ressort que le PIB de l'OCDE a enregistré une hausse de 0,3 % au deuxième trimestre 2022, estime l'organisation dans un communiqué de presse. Selon ses estimations provisoires (mises à jour au plus tard le 25 août), la croissance équivaut à celle du trimestre précédent.

Concernant les pays du G7, l'OCDE pointe le fait que la croissance du PIB en glissement trimestriel a légèrement augmenté au deuxième trimestre 2022 (de 0,2 %), alors qu'elle était nulle au premier trimestre 2022. "Ce résultat reflète une situation mitigée. D'une part, la croissance du PIB a été négative aux États-Unis et au Royaume-Uni (moins 0,1 % chacun), et la croissance du PIB en Allemagne a fortement ralenti (0,1 % contre 0,8 % au trimestre précédent). En revanche, la croissance est devenue positive au Japon et en France (0,5%) et s'est accélérée en Italie (1,0%) et au Canada (1,1%)."

Les données concernant la Belgique ne sont pas encore disponibles pour le deuxième trimestre 2022.

Effets des exportations nettes

Les exportations nettes, c'est-à-dire les exportations dont on a soustrait les importations, ont été "

le principal moteur de la croissance positive du PIB

" en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces deux derniers ont toutefois subi des baisses d'investissement en stocks (déstockage).

L'Allemagne ne peut pas en dire autant : l'OCDE estime que "les exportations nettes ont contribué négativement à la croissance du PIB en Allemagne". Berlin a toutefois bénéficié de l'effet positif de la consommation privée ainsi que de la consommation publique.

Contexte belliqueux et post-pandémie

"Parmi les pays les plus proches de la guerre en Ukraine, poursuit l'organisation, la Pologne est passée d'une croissance du PIB de 2,5% au T1 2022 à une contraction de 2,3% au trimestre suivant."

La Lettonie, la Lituanie et la Hongrie enregistrent également une contraction du PIB : -1,4 % pour la première, -0,4 % pour la deuxième et -1 % pour la dernière.

Enfin, l'OCDE pointe le fait que l'Italie et le Japon "ont dépassé pour la première fois leur niveau de PIB pré-pandémique (T4 2019) au T2 2022, de 1,0 % et de 0,2 %, respectivement". Pour sa part, l'Allemagne "est parvenue à atteindre son niveau pré-pandémique".