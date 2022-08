Les Pays-Bas, plus grand pays de la bière que la Belgique ?

Les Pays-Bas sont un plus grand pays de la bière que la Belgique, en termes de production et d'exportation, selon les données de l'office statistique Eurostat pour 2021. Avec quelque 1,9 milliard de litres, nos voisins du nord sont même le plus grand exportateur de bière de l'UE. La Belgique doit se contenter de la deuxième place, avec 1,7 milliard de litres de bière exportée. Cela représente environ 19 % de toute la bière exportée d'Europe. La bière non alcoolisée n'est pas incluse dans ce chiffre.

Le plus grand producteur de bière en Europe reste l'Allemagne, avec une production de 7,5 milliards de litres, soit près d'un quart de toute la bière brassée en Europe. Les Allemands boivent beaucoup eux-mêmes, puisqu'ils n'occupent que la troisième place en termes d'exportations (1,6 milliard de litres).

Après l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne (3,7 milliards de litres) et les Pays-Bas (2,5 milliards de litres) sont les plus importants producteurs de bière. La Belgique ne figure pas dans le top 5. L'année dernière, un total de 33,1 milliards de litres de bière ont été brassés (+3 %). Cela correspond à 78 litres par Européen.

Les principales destinations de la bière européenne sont le Royaume-Uni et les États-Unis. Environ 41 % de toute la bière exportée d'Europe aboutit dans ces deux pays. La Russie était encore en troisième position en 2021.