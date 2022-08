Le chômage recule de 10 % au nord du pays, de 5 % à Bruxelles et en Wallonie

En juillet, 289.249 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, soit 19.335 de moins qu'en juillet 2021 (-6,3 %), annonce mercredi l'Office national de l'emploi (Onem) dans un communiqué. Les baisses les plus fortes ont été enregistrées chez les jeunes, avec une diminution de plus de 10 % chez les moins de 25 ans, et chez les quinquagénaires et sexagénaires où le nombre de chômeurs recule de 8 %.

Sur le plan géographique, le recul est nettement plus prononcé au nord du pays, où il avoisine les 10 %, qu'à Bruxelles ou en Wallonie, où la baisse est inférieure à 5 %.

L'Onem constate encore que la part du chômage temporaire dû à la force majeure reste sensiblement élevée, à 40,8 %, alors qu'avant la crise, cette part est toujours restée bien en dessous de 10 %.